“Ya no me siento del PRI de hoy, porque se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate, y mucho menos reflexión”, expuso el exgobernador guerrerense. [Fotografía. @richastudillo/ red social X]

El ex gobernador Héctor Astudillo Flores renunció al PRI, tras 40 años de militancia en el instituto político del que dijo estar decepcionado, “me avergüenzo de un PRI envuelto en confrontaciones internas. No acepto un PRI dividido y despreciado”.

El anuncio de la renuncia lo hizo ante medios de comunicación, y en una transmisión en sus redes sociales, desde su domicilio particular, donde expresó: “Ya no me siento del PRI de hoy, porque se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate, y mucho menos reflexión”.

Recordó que desde la llegada de Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia nacional del PRI, se dijo inconforme con las decisiones y fijó una postura de protesta por las decisiones tomadas, como el apropiarse de las facultades de las bases municipales y estatales para poder hacer “solo lo que le convenga a él y no al priismo nacional”.

También externó que “en el PRI me formé y le debo mucho, me voy muy agradecido con todos los que me brindaron su confianza y me acompañaron en muchos años de vida política”.

Enfatizó que su renuncia al PRI es personal, “sin presionar a nadie”, pero sí hizo un llamado a la militancia tricolor a la reflexión y a la acción por el bien de México y de Guerrero”.

Agregó que es necesario empoderar a la ciudadanía, que es el momento de darle fuerza y escucharla más, con miras a la elección del próximo 2 de junio.

Héctor Astudillo Flores, ex diputado local, ex senador y ex gobernador de Guerrero, reveló que desde hace un año analizaba la posibilidad de separarse del PRI, luego de las decisiones “unilaterales y de exclusión” por parte del actual líder nacional.

El ex mandatario estatal aceptó que ha recibido propuestas de algunos partidos políticos, y que hasta se ha reunido con el dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro.

Sin embargo, mencionó que hasta el momento no ha definido si se incorpora a algún otro partido político, y tampoco si aparecerá en la boleta electoral en los comicios del próximo 2 de junio.

La renuncia de Astudillo Flores se registra dos días después de que el ex candidato a gobernador, Mario Moreno Arcos hiciera lo mismo, inconforme por la decisión del Comité Nacional del PRI de designar a Manuel Añorve para que se reelija como Senador.

Finalmente, Héctor Astudillo puso como ejemplo de las decisiones de exclusión del dirigente Nacional, Alejandro Moreno, que el estado de Guerrero no tendrá ningún espacio en la senaduría plurinominal, ni diputaciones por la misma representación proporcional.

Explicó que contrariamente, Campeche cuenta con dos espacios en cada listado, cuando el padrón electoral de Guerrero está compuesto por dos millones 663 mil electores, y el de Campeche es apenas de 695 mil.

Además de que el número de votos que Guerrero aportó al PRI en la última elección de gobernador fue de 414 mil 167 votos y Campeche solo 129 mil 120 votos.