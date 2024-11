‘De dos a tres mordidas’: Así es la chapatería de Scorpio Jr., luchador que falleció a los 58 años

En la “Chapateria Kate y Scorpio Jr.” no solo se venden chapatas, también se preparan tortas, sándwiches e incluso se ofrecen piezas de pan dulce. (Foto: Facebook/ Chapateria Kate y Scorpio Jr.)

Rafael Núñez, mejor conocido como Scorpio Jr., no solo fue famoso en la lucha libre al ser parte de la ‘Universidad de los Guapos’ junto al Shocker, sino que también incursionó en los negocios al abrir un establecimiento de chapatas.

Se trata de la “Chapatería Kate y Scorpio Jr.”, la cual abrió al público en 2008 y era atendida por el mismísimo luchador, ya que él era quien se encargaba de hacer las preparaciones para los clientes junto a Kate, su esposa.

¿Por qué Scorpio Jr. decidió abrir un negocio? Esta es la historia de la chapatería

Hace 16 años, Rafael Núñez sufrió una peritonitis, la cual es una afección que ocurre cuando se inflama la capa delgada de tejido que recubre el interior del abdomen, de acuerdo con Mayo Clinic.

Ante esta situación, Scorpio Jr. fue operado de emergencia y permaneció en coma durante 15 días, según relató en una entrevista con el canal de YouTube El Blog de la Lucha.

Debido a que los gastos hospitalarios eran muy elevados, Kate buscó un negocio que le permitiera pagar las cuentas y todos los gastos que había en su hogar, derivados de la complicación de salud de Scorpio Jr.

“Ya nos habíamos gastado mucho dinero, necesitábamos comer, teníamos dos hijos chicos que también iban a la escuela y pensamos en un negocio”, compartió Kate en entrevista con el canal de YouTube Lucha libre el arte de Gotch.

Scorpio Jr. tenía un negocio de chapatas con su esposa. (Foto: Facebook / Chapateria Kate Y Scorpio Jr)

En esta conversación, detalló que Rafael Núñez era muy bueno para preparar mariscos; sin embargo, buscaron más ideas, ya que realizar este tipo de platillos es más complejo.

“Un día, uno de mis hijos, a quien siempre le ha gustado el gimnasio y comer bien, me dijo que las chapatas me salían bien, que por qué yo no vendía”, recordó y fue así que comenzaron a buscar cómo podría comenzar el negocio del famoso.

Kate compartió que ella se dio cuenta que todas las personas llevaban tamales y atoles por las mañanas, por lo que se propuso, junto a su esposo, a vender alternativas de desayunos saludables y así, en 2008 abrió la “Chapatería Kate y Scorpio Jr.”.

“Fue todo un éxito (...) El primer día que salimos tuvimos mucha gente, hasta el día de hoy siguen siendo fieles a nosotros”, relató Kate en entrevista con Lucha libre el arte de Gotch.

¿Cuál es el menú de la chapatería de Scorpio Jr.?

El fuerte del restaurante de Scorpio Jr. y Kate son las chapatas, las cuales son preparaciones hechas con un pan rústico hecho con masa madre con forma rectangular, que se rellena con proteína o jamón, queso y lechuga.

La variedad de chapatas del negocio del luchador es variada, ya que de lunes a jueves se preparan con milanesa, jamón, pechuga de pavo, pechuga de pollo asado, huevo, huevo con chorizo y salchicha.

Además de vender chapatas, Scorpio Jr. tenía en su negocio mercancía oficial para que todos sus fans pudieran comprar. (Foto: Facebook/ Chapateria Kate Y Scorpio Jr)

Pero el sábado, este menú cambia por preparaciones especiales, ya que ofrecen chapatas de pierna adobada al horno todo el año; mientras que en época navideña también ofrecen tortas de bacalao.

Si las chapatas no son lo tuyo, no te preocupes, ya que también hay otras alternativas en el menú como tortas y sándwiches, las cuales se pueden acompañar con un café y piezas de pan.

¿Dónde se encuentra ubicada la ‘Chapateria Kate y Scorpio Jr.’?

Dado que la idea de la “Chapateria Kate y Scorpio Jr.” es que las personas puedan acceder a más opciones de desayuno, el horario de atención de este negocio es de 7:30 de la mañana a la 1:00 de la tarde, de lunes a sábado.

El negocio de Rafael Núñez está ubicado en el camellón que se encuentra en la intersección de las calles Zempoala y Morena de la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.

Hasta hace poco era posible acudir a la “Chapateria Kate y Scorpio Jr.”, y ser atendido por Rafael, quien incluso vendía mercancía oficial de la lucha libre, saludaba a sus fans y pasaba tiempo con ellos.

No obstante, se desconoce qué sucederá con este negocio tras el fallecimiento de Scorpio Jr., ya que murió este 7 de noviembre, a los 58 años de edad. Hasta ahora, no se han compartido detalles de las causas.

“Elevamos nuestras oraciones hasta el cielo por su eterno descanso y enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos”, escribió la cuenta de Lucha Libre AAA Worldwide a la cual perteneció Rafael Núñez, en sus redes sociales.