¿Robotina, eres tú? Crean robot que hace guacamole en la mitad del tiempo

Chipotle Mexican Grill Inc., una franquicia de restaurantes de comida rápida especializada en cocina tex-mex en Estados Unidos, está probando un robot que espera reducir a la mitad el tiempo que se tarda en preparar el guacamole.

El “robot colaborativo”, apodado Autocado, cortará, descorazonará y pelará aguacates antes de que el personal del restaurante los triture a mano. Según Chipotle, los trabajadores emplean una media de 50 minutos en preparar una tanda de guacamole.

El sector restaurantero se esfuerza por automatizar tareas que van desde los pedidos en el autoservicio hasta la preparación de papas fritas, ya que las empresas hacen malabarismos para contrarrestar la alta demanda, la escasez de mano de obra y la inflación. Chipotle dice que está tratando de racionalizar las operaciones.

Autocado pela y tritura los aguacates. (Foto: Bloomberg).

La máquina para hacer guacamole disminuye el tiempo de preparación a la mitad. (Foto: Bloomberg).

Autocado es una colaboración de Chipotle con empresa tecnológica Vebu. (Foto: Bloomberg).

“Estamos comprometidos a explorar la robótica colaborativa para impulsar la eficiencia y aliviar los puntos débiles de nuestros empleados”, dijo Curt Garner, director de tecnología y clientes de la compañía.

El restaurante colabora con la empresa tecnológica Vebu en el desarrollo de Autocado. El equipo de Vebu pretende mejorar la velocidad de procesamiento del dispositivo, lo que podría reducir en un 50% el tiempo de preparación del guacamole. Futuras iteraciones podrían incluir aprendizaje automático y sensores para evaluar la calidad de los aguacates.

El guacamole es un complemento popular en los pedidos de Chipotle, que cuesta unos 2.95 dólares (alrededor de 50 pesos) en un local de Manhattan. Chipotle también ha automatizado Chippy, un robot que prepara tortillas fritas.

Chipotle vende órdenes de guacamole por 2.95 dólares. (Foto: Instagram @chipotle).

¿Cuál es el origen del guacamole?

El guacamole es una salsa mexicana de gran popularidad en todo en mundo, en especial en Estados Unidos, donde se hacen grandes cantidades durante el Super Bowl.

Su nombre viene del náhuatl ahuacamulli, de ahuacatl, aguacate y mulli, mole o salsa y es originario de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guanajuato y Zacatecas, afirma el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana.

El guacamole se preparaba en la época prehispánica, simplemente con aguacate molido y chile, luego, con la llegada de los españoles, el platillo cambió con la incorporación de insumos traídos de Europa: cebolla, limón (originario de Asia) y especias.

No hay una versión única, en Estados Unidos tiene varias recetas, por ejemplo, en 2015, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama hizo saber a través de Twitter cómo es su receta para hacer a raíz de un artículo publicado por la columnista Melissa Clark, en el New York Times, donde proponía agregar chícharos al guacamole.

En respuesta, Obama comentó los tres ingredientes con los que hace su salsa: “Respeto al New York Times, pero no me trago eso de los guisantes en el guacamole. Cebolla, ajo, chiles. Clásico”.