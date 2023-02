Cuaresma 2023: ¿Se come carne en Miércoles de Ceniza?

Pan de muerto, pavo, rosca de Reyes, tamales... y llega de nuevo la Cuaresma y sus platillos. El calendario en México se recorre ‘a mordidas’ y está por comenzar de nuevo el desfile de romeritos, tortitas de camarón, capirotada y chiles cuaresmeños, ¿pero qué días no se come carne?

El periodo de 40 días llamado Cuaresma inicia el Miércoles de Ceniza, se trata de una época en la que los creyentes de la iglesia católica se preparan espiritualmente para las fiestas de Pascua, las cuales van del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección.

La Semana Santa es una conmemoración cristiana que se lleva a cabo cada año con motivo de la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret.

Durante la Cuaresma y Semana Santa hay días de abstinencia de carne y de ayuno, con lo cual ha surgido una gran variedad de platillos para cumplir con los mandatos, la llamada comida de vigilia.

“Solo los ricos suelen indigestarse con la comida de vigilia... protestando que reconocen al papa, se dispensan de la vigilia”, escribió hace cerca de 200 años el periodista Manuel Payno en relatos publicados en Costumbres mexicanas, donde describía las fiestas de Cuaresma en México.

¿Qué días no come carne en la Cuaresma 2023?

La práctica de la abstinencia de carne es una de las más antiguas de la Iglesia católica, es obligatoria las siguientes dos fechas, cuando también se establece el ayuno (solo una comida fuerte al día):

Miércoles de Ceniza : 22 de febrero de 2023

: 22 de febrero de 2023 Viernes Santo: 7 de abril de 2023

En estricto sentido, el hábito de no comer carne se extiende a todos los viernes del año porque son días en que se recuerda la muerte de Cristo, aunque usualmente la población general solo lo hace durante todos los viernes del periodo de Cuaresma y se realiza de forma más rigurosa en los seminarios y conventos. Hay quienes no comen carne tampoco el Sábado de Gloria, aunque no está marcado como obligatorio.

¿Por qué no se come carne en la Cuaresma?

La abstinencia de carne es una práctica muy antigua y no hay una normatividad clara, aunque según el especialista David Vilchis en una entrevista con El Financiero.

El miembro fundador del Seminario de Intersecciones de lo Religioso (SEMIR) agrega que est tiene su origen en la mortificación y se ha asociado a una renuncia voluntaria, así como un sacrificio, disciplina y autodominio, “tiene la idea de unirse al sacrificio de Cristo o rememorar el sacrificio de Cristo con esta vida penitencial”, dice Vilchis.

De acuerdo con el investigador, hay varias versiones de por qué no se come en específico carne roja:

Dimensión social : en la antigüedad la carne era costosa y el pescado más accesible a las comunidades en situación de pobreza, “una idea de que los ricos se unieran al ayuno perpetuo de los pobres y con ese ahorro se pudiera invertir en obras de misericordia”.

: en la antigüedad la era costosa y el más accesible a las comunidades en situación de pobreza, “una idea de que y con ese ahorro se pudiera invertir en obras de misericordia”. Tradición judía: hay animales que se consideran impuros y los que se creen puros son solo los seres vivos del mar y alimentos que nacen de la tierra.

Así, según la antigua tradición, durante los días santos solo se puede comer pescado, frutas, verduras, cereales y todos sus derivados, lo cual excluía al pollo, aunque con el tiempo han cambiado los alimentos aceptados.