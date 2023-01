Martha Debayle ahora venderá ‘calcetines’ para refrescos: ‘Para que no den lata’

“No sale una lata de refresco de la cocina si no viene con su ‘calcetín’”, expresa Martha Debayle en un video en el que da recomendaciones a sus seguidores para impresionar a sus visitas. El consejo de utilizar fundas para ocultar los diseños de los envases metálicos de bebidas carbonatadas porque se ven “feos” se volvió objeto de burlas en redes sociales... y ahora es un producto de la empresaria.

“Para el refresco de dos litros, no le hagan una funda. No traigan eso a la mesa”, agregó Martha Debayle en un video en Tik Tok para recibir “bonito” a las visitas. Luego de ello, no faltaron los memes y hasta fue tema de burlas en un programa de Adela Micha y en redes sociales de Sofía Niño de Rivera.

Este domingo, la comunicadora anunció en Twitter que su tienda oficial venderá el accesorio para el contenedor de lata: “pa’ que YA dejen de dar lata”, se lee en su publicación. Los renombró ‘can covers’: “Para que no vuelva a salir una lata de su cocina… ¡Sin su calcetín! ¡Salud!”

Martha Debayle presumió en un video su 'calcetín' para latas de refrescos que usa cuando tiene visitas. (Foto: Tik Tok / @marthadebayle)

¿Cómo son los ‘calcetines’ para latas de Martha Debayle?

El paquete de fundas de Martha Debayle vendrá en un set de seis piezas, de color negro, hechos en ‘lycra brillante’. Tienen el logotipo de su empresa, en el cual destaca la inicial de su nombre.

Los paquetes de fundas vendrán en dos medidas:

Tres para latas regulares de 355 ml.

Tres para latas altas de 355 ml.

Las ‘can covers’ de Martha Debayle estarán disponibles en su tienda a partir del 24 de enero en el sitio web de su tienda, hasta el momento no ha revelado el precio.

Su tienda tiene a la venta varios productos de belleza y ropa en un rango de 100 a 7 mil pesos. Entre lo más costoso está el maquillaje y la ropa.

Algunos internautas han criticado la acción de la comunicadora con comentarios como “¿Para cuando el calcetín para frutsi?”, “¿Para cuando la edición costurero?”, “Hazte unas para botella de ‘chela’ y ‘caguamas’”, son algunas de las respuestas que ha recibido la nicaragüense en su publicación de Twitter.

La comunicadora Martha Debayle venderá sus propias fundas para latas de refresco. (Foto: Twitter / @marthadebayle)

¿Para qué sirven los ‘calcetines’ para latas?

Cabe destacar que los ‘calcetines’ para latas se pueden encontrar en diversos supermercados y tiendas en línea desde hace mucho tiempo, aunque en otras marcas, se les conoce como ‘fundas enfriadoras de latas’ y tienen la función de mantener frío al refresco o la cerveza.

Es común hallarlas fabricadas con materiales como neopreno, tela o silicona y pueden estar decorados con distintos diseños.

En algunas plataformas de venta en línea, como Amazon, se pueden encontrar marcas con paquetes de 14 piezas por 219 pesos o de manera individual por 16 pesos. En ciertas tiendas físicas como Walmart se venden individualmente por 190 pesos.