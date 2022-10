Mujer denuncia abuso en terraza de la CDMX; le cobraron más de 4 mil pesos por unos tacos

Los cobros excesivos en restaurantes parecen una práctica cada vez más común, aunque siempre han existido; sin embargo, ahora se hacen más evidentes gracias al poder de las redes sociales, y en esta ocasión le tocó a una mujer en un local del centro, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la queja que publicó en redes sociales, acompañada de la comanda en la que le desglosaron los precios, intentaron cobrarle casi cuatro mil pesos por unos tacos de arrachera, cerveza y un guacamole.

Terraza en CDMX cobra casi 500 pesos por unos tacos de arrachera

La usuaria en Twitter señaló a un restaurante con terraza en el Centro Histórico de la CDMX -sin especificar cuál- de querer cobrarle además el servicio de mirador, así como una comisión del 20 por ciento de servicio.

“Me vieron la cara de turista en mi propio país, que decepción …. Lleve a unos amigos chilenos a una terraza frente a Palacio Nacional y esta fue la cuenta, unos tacos de arrachera de casi 500 pesos, sigo sin creerlo @Profeco @CaroBeauregard”, escribió la periodista, según su información en la red social.

En la comanda que le entregaron, vienen los precios desglosados de la siguiente manera:

1 guacamole para cuatro personas: 480 pesos

4 órdenes de tacos de arrachera: 420 pesos cada una ; 1,680 por las cuatro

; 1,680 por las cuatro 1 litro de cerveza Victoria: 385 pesos

Medio litro de cerveza Victoria: 265 pesos

1 servicio de michelada: 55 pesos

Medio litro de limonada: 135 pesos

1 servicio a terraza mirador: 50 pesos, que al final fueron 200

En total, su cuenta era de 3,200 pesos; sin embargo, le anotaron que el subtotal ascendía a 3,680 pesos. Al momento de aumentar el porcentaje por servicio, el precio de una comida para cuatro persona resultó de 4,415 pesos.

Me vieron la cara de turista en mi propio país 🇲🇽 que decepción …. Lleve a unos amigos chilenos a una terraza frente a Palacio Nacional y esta fue la cuenta, unos tacos de arrachera de casi 500 pesos, sigo sin creerlo @Profeco @CaroBeauregard pic.twitter.com/IKC8sbQZyH — Betzabé Zumaya (@betzabezumaya) October 21, 2022

De acuerdo con lo que mencionó la joven, identificada como Betzabé Zumaya, en el restaurante no ofrecen un menú físico ni lista de precios, únicamente te dan opciones para ordenar.

La discusión en redes sociales no se hizo esperar, pues mientras algunos señalaban que era su responsabilidad por no consultar menú y precios, otros mencionan que por ley deben tener los precios exhibidos, por lo tanto, no recae la responsabilidad en la comensal.

En ocasiones anteriores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha señalado que, si un restaurante no tiene sus precios a la vista del público, se les puede denunciar para hacer una revisión y aplicar las sanciones correspondientes.