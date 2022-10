Pianista toca ‘En el radio un cochinero’ en restaurante francés: ¿Dónde está y cuánto cuesta?

“Vamos a hacer un cochinero”, dice al inicio de un video de Tik Tok el pianista mexicano Daniel Crutze, quien tocó en un restaurante de comida francesa el popular tema de Víctor Cibrián: En el radio un cochinero.

“Dedicada a mi compa Víctor Cibrián porque somos amigos aquí en Tik Tok”, agregó en el contenido donde adapta a su instrumento esa tonada que dice: “Y en el radio un cochinero / Pélate del cantón que a este ya lo torcieron / Y písale al ranflón que te vienen siguiendo / Se me nubló la mente y me eche un pase en seco”.

El pianista de Tik Tok toca en el restaurante Bistro Bleu. (Foto: Instagram / daniel.crutze).

Crutze, conocido como ‘el pianista de Tik Tok’, se ha vuelto famoso en redes sociales por adaptar al piano canciones como Mi bebito fiu fiu, de Tito Silva; Bohemian Rhapsody, de Queen o El ansioso, de Grupo Marrano.

O bien, temas de series, películas y videojuegos: Piratas del Caribe, Mario Bros, Naruto, Dragon Ball o una de sus favoritas (con la cual subió su primer video) Interestelar, los cuales presenta en el restaurante donde trabaja.

¿En qué restaurante trabaja el pianista de Tik Tok?

El músico mexicano estudió en en el Conservatorio de Milán, Italia, ha estado en salas de conciertos internacionales y nacionales, así como en prestigiosos proyectos musicales; actualmente trabaja en un restaurante de Nayarit llamado Bistro Bleu.

“Hay algo que no me gusta del mundo de la música clásica: es mucha política y mucha corrupción; hay que besar los traseros adecuados y eso realmente a mi no me gusta. En la música clásica se paga muy bien, se paga extraordinariamente bien, aquí en donde yo estoy (restaurante) tampoco me va nada mal”, dijo el pianista en un video de Tik Tok.

Asimismo, comentó en otro contenido que además de su un sueldo por tocar en el restaurante, suele recibir muy buenas propinas y participa en varios eventos; así, sus ganancias varían, pero por mes percibe más de 300 salarios mínimos (alrededor de 50 mil pesos mensuales).

Bistro Bleu se especializa en comida francesa, es un elegante sitio dentro de un resort. (Foto: Facebook / Vidanta).

¿Cuánto cuesta comer en Bistró Bleu?

Bistró Bleu es un restaurante de cocina francesa ubicado dentro de un resort en la Riviera Maya, Nayarit llamado Vidanta, en el cual hay un total de 8 restaurantes en sus instalaciones. El chef corporativo del Vidanta es Alexis Bostelmann, originario de la Ciudad de México.

El lugar donde toca el pianista se describe como un lugar para explorar la comida francesa con un toque moderno, sirven ensaladas, carne tártara, foie gras, bisqué de langosta, salmón rostizado en salsa de cítricos, Crème Brûlée, crepas y el platillo destacado son los escargots, caracoles que se sirven como aperitivo, preparados con mantequilla de ajo y perejil.

Sus precios por plato van de 500 a alrededor de mil pesos, entre lo más costoso está un platillo de camarones pochados en champán, acompañados con arroz y verduras baby, el cual cuesta 720 pesos; o bien, el filete New York a la parrilla, con salsa de champiñones, papas a la francesa y queso parmesano, por un precio de 740 pesos.

Hospedarse cuesta más de 10 mil pesos, hay habitaciones de 650 dólares por noche (13 mil pesos) 780 dólares (15 mil 600) o mil 100 dólares (22 mil pesos).