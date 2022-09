Con las taquerías no: Lanzan petición vs. empresa británica que reclama la palabra a mexicana

Hace unos días la mexicana Michelle Salazar, quien tiene en Londres un negocio llamado Sonora Taquería con tortillas de harina y carnita asada, recibió una carta de abogados de un restaurante británico que le reclama el uso de la palabra ‘taquería’. Esta situación causó indignación internacional e incluso surgió una petición de Change.org.

El restaurante de Reino Unido en cuestión es de Worldwide Taqueria, propiedad de Trent Alexander Ward y Daniele Benatoff, tienen un par de locales bajo el nombre Taquería UK en Londres, ubicados en Notting Hill y Exmouth Market.

Su empresa se anuncia solo bajo la palabra ‘Taquería’ en su logo, se describe como un restaurante mexicano con tacos, quesadillas y tequila.

Según el documento, consideran que el nombre del negocio de Salazar es una infracción a su marca, la cual registraron desde 2004, por lo que exige que cese y desista de usar la palabra ‘taquería’ en su nombre e identidad.

Al respecto, Salazar comentó al medio local Eater London que lo considera “una estupidez... La respuesta de los mexicanos ha sido de indignación. Porque es ridículo. No hay forma de expresarlo... y supongo que también me recuerda el hecho de que todo el mundo piensa que no hay buena comida mexicana en el Reino Unido. Pero si ni siquiera puedes llamar taquería a tu local de tacos, ¿por dónde empiezas? Es otra barrera”.

Taquería UK es un negocio de comida mexicana en Londres. (Instagram / @taqueriauk).

Mexicanos indignados firman petición contra Taquería UK

Ante ello, el usuario MexiBrit Mexibrit lanzó una petición en la plataforma de Change.org llamada “Detener la apropiación cultural. Detener la marca de TAQUERIA”, la cual está por alcanzar las 50 mil firmas, al momento tiene 48 mil.

“El restaurante británico Taquería UK lleva años intimidando a otros restaurantes mexicanos que utilizan la palabra Taquería, y no sólo han amenazado con acciones legales a Sonora Taquería, sino también a otros restaurantes y chiringuitos de comida callejera a lo largo de los años”, describe la petición.

Asimismo, resalta que la palabra taquería simplemente significa “lugar que vende tacos”, al igual que una pizzería, panadería o cevichería, “una palabra mexicana que se ve absolutamente en todos los lugares de México, Estados Unidos y muchos otros lugares del mundo, no es una marca comercial y no pertenece a nadie, ¡es de todos!”

Por ello, solicita detener a la “codiciosa Taquería UK”, a la cual señala como la propietaria indebida de esa marca registrada en Reino Unido, “para que todos los restaurantes de tacos puedan añadir ‘taquería’ a su nombre, tal y como debería ser. La comunidad mexicana del Reino Unido está indignada y no pararemos hasta que se haga justicia”, concluye.