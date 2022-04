¿Quién era Arcadio Alcázar? Chef asesinado en Oaxaca

“Hacía arte en todo lo que tocaba... hacías magia, Arcadio”, en redes sociales el restaurante Asador Vasco lamentó el fallecimiento de su chef ejecutivo, Juan Arcadio Alcázar Fuentes, quien fue asesinado este martes en las calles de la capital oaxaqueña.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la noche del 26 de abril el chef y su esposa Yazmín fueron atacados en la calle Justo Sierra de la colonia Maestro, sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon. Arcadio falleció en el lugar y Yazmín resultó lesionada, fue llevada a un hospital.

En un comunicado emitido este 27 de abril, la dependencia informó que desplegó personal multidisciplinario en el lugar de los hechos y recopiló evidencias para identificar a los agresores e integró la carpeta 14557/FDAI/UEIH/2022.

“Las investigaciones permiten establecer líneas de investigación concretas que en la brevedad llevarán a obtener resultados que conduzcan a la resolución de caso a favor de las víctimas”, señalan.

¿Quién era el chef Juan Arcadio Alcázar Fuentes?

Juan Arcadio Alcázar Fuentes, originario de los Valles Centrales de Oaxaca, es hijo los pintores Juan Alcázar y Justina Fuentes. Su padre es fundador del taller de gráfica de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, del Taller Rufino Tamayo y del Museo de los Pintores Oaxaqueños,

Arcadio estudió gastronomía en el Instituto Culinario de México, en su trayectoria trabajó en varios hoteles y restaurantes de Monterrey, Ciudad de México, Baja California y Chihuahua, pero luego regresó a su tierra: en 2014 se incorporó como chef ejecutivo al Asador Vasco Plaza Parque, especializado en cocina tradicional oaxaqueña y platillos internacionales, en especial de País Vasco.

Este restaurante deriva del Asador Vasco Centro, que data de 1978, a cargo de una mayora oaxaqueña, “Juanita” Hernández, originaria de Magdalena Jaltepec, Nochixtlán.

Asimismo, el chef fundó el colectivo 12 Manos, donde se impulsan nuevos proyectos gastronómicos locales y se fomenta el consumo local.

En el mensaje publicado en Instagram por Asador Vasco, lo recordaron como un “gran ser humano, amigo, compañero, chef, mano derecha, excelente padre, abuelo... Siempre preocupado por el bienestar de todos los que lo rodeaban”.

Como profesional, destacaron que era amado por sus compañeros, siempre motivaba e impulsaba a todos, “el hiperactivo, el que no se estaba quieto, con tantas ideas, tanto entusiasmo que contagiaba a todos los que tuviera cerca... nos quedaron muchos planes por cumplir, muchos proyectos. Tantas cosas que quería hacer, tan lleno de vida”.

Agregaron que era un creativo nato, “con sus manos hacia arte, lo traía en la sangre... Hacía arte en todo lo que tocaba, nunca olvidaré tus tapetes del día de Muertos, hacías magia, Arcadio. Esa magia se queda ahora entre nosotros”.

Asimismo, lamentaron la inseguridad del país: “Le arrebataron la vida a una persona tan llena de vida y además una persona que aportaba tanto a nuestra sociedad, a nuestro México... Me dueles México. Me duele tu delincuencia, tu inseguridad, hoy nos tocó de cerca vivir esto, hasta que no te toca las entrañas es cuando te das cuenta el hilo tan frágil del que colgamos”.