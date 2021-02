Tres formas de disfrutar San Valentín lejos de casa... pero sin salir de ella

Se acerca el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, una fecha significativa para muchos. Es el pretexto ideal para celebrar en pareja o consentirnos en lo individual, ¿por qué no?

Opciones para pasar un buen rato esa fecha, hay muchas, aunque actualmente es complicado festejar como tradicionalmente lo hacíamos, en algún restaurante o lugar especial para nosotros. La pandemia del COVID-19 y el encierro forzoso asola al mundo.

Sin embargo, te proponemos tres planes para que solo o en pareja tengas un Día De San Valentín inolvidable sin salir de la ciudad e incluso desde tu propio hogar, de acuerdo con la startup Casai.

1. Picnic romántico en las alturas

En toda casa o departamento, hay un espacio que rara vez visitamos. Sin embargo, con algo de creatividad e inspiración podemos transformarlo en un spot romántico al que seguramente buscaremos regresar más seguido de lo que pensamos: las terrazas y azoteas.

Para celebrar no solo el amor, sino también la amistad, te proponemos organizar un picnic en la terraza o azotea con tu pareja, mejor amiga o amigo. Puedes recurrir al tradicional mantel y canasta de mimbre con vino, frutas y quesos por ejemplo, o pedir a domicilio para olvidarte de preparar algo. Si a ello le sumas una casa de campaña para tener mayor privacidad al aire libre, la experiencia será redonda.

2. Cita contigo mismo

Y porque las relaciones no se tratan solamente de parejas y mejores amigos. La relación con uno mismo será, por siempre, la mejor, por lo que consentirnos y darnos tiempos de calidad para desconectarnos del rush diario se vuelve indispensable.

¿Qué tal una botella de tu licor favorito, una pizza gourmet cocinada lentamente en horno de piedra y una botana?

3. Maratón de pelis o juegos y actividades

Aprovecha los servicios de streaming como Netflix, Prime Video, Disney + o videos de YouTube. Ve preparando qué es lo que disfrutarás ya sea solo o acompañado. Sé creativo en tus juegos y actividades . Organizar juegos de mesa con la familia o con tu pareja es una gran forma de pasar el tiempo. Después del vino llega la hora de sentarse alrededor de la mesa para que se desaten las risas. O lo que venga por delante.

No dudes en rentar o disfrutar de esa peli que aún no has visto o disfrutar de tu concierto favorito como si estuvieras en él. Afortunadamente cada vez existen más opciones de entretenimiento online sin tener que salir de casa, y las cuales te ayudarán a sentirte como si estuvieras en nuevos lugares reafirmando tu amor por el hogar.

La startup Casai también te invita a hospedarte en un alojamiento contemporáneo en la Ciudad de México . Una gran experiencia para San Valentín es experimentar la tendencia del staycation (vacaciones en casa) y lanzarte a conocer uno de los distintos departamentos de Casai en la ciudad que fusionan lo mejor de la tecnología y el diseño con las amenidades de un hotel, para vivir una experiencia inolvidable ya sea solo o en pareja.

