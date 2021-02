¿Y dónde quedó el amor? 1 de cada 4 chilangos dejó de besar a su pareja por el COVID

Este 14 de febrero, los adultos de la Ciudad de México podrían festejar con menos besos el día de San Valentín. De acuerdo con una encuesta de EL FINANCIERO, uno de cada cuatro capitalinos, el 25 por ciento, afirma que ha dejado de besar a su pareja a causa de los contagios.

Según el estudio, los hombres han dejado la práctica de los besos en mayor proporción que las mujeres, al registrar 29 por ciento, comparado con el 20 por ciento entre las entrevistadas. Por grupos de edad, los más jóvenes y los mayores son los que menos han dejado la práctica de los besos, registrando 22 por ciento, mientras que entre los de 30 a 49 años, la respuesta sube a 29 por ciento.

A pesar de que la cuarta parte de la población dice abstenerse más de los besos debido a la pandemia, esta proporción es menor de lo que se registró en una encuesta similar realizada en 2009, en el contexto de la epidemia de influenza H1N1. En ese entonces, el 42 por ciento dijo haber dejado de besar a su pareja a causa de los posibles contagios. Si bien la pandemia de 2020 y 2021 ha sido más fuerte que la epidemia de 2009 en la ciudad, los capitalinos están menos dispuestos hoy a dejar de lado los besos por temor al contagio.

En otra pregunta, el 17 por ciento dijo que el cubrebocas “ayuda a tener sexo más seguro”, mientras que el 83 por ciento estuvo en desacuerdo. Si bien hoy la convicción respecto a los cubrebocas es más amplia que en 2009, en ese año la creencia de que el sexo con cubrebocas era más seguro alcanzaba 23 por ciento, un poco más alto que ahora. En este caso las mujeres apoyan más esa creencia que los hombres, con 19 y 15 por ciento, respectivamente, mientras que los menos convencidos por grupo de edad son los mayores de 50 años, con apenas 13 por ciento.

A pesar de estas variaciones de opinión con respecto de lo observado en 2009, al preguntar si han cambiado sus hábitos sexuales a causa de la pandemia, el 21 por ciento dijo que sí y el 79 por ciento dijo que no, casi las mismas proporciones observadas hace 12 años, cuando el mismo 21 por ciento respondió que sí y 77 por ciento que no.

Quizás haya habido menos besos en 2009, quizás las creencias sobre el papel de los cubrebocas haya sido diferente, pero las proporciones de entrevistados que admiten haber cambiado sus hábitos sexuales ha permanecido igual. Ni la epidemia en ese entonces ni la actual pandemia, parecen haber alterado eso, por lo menos de palabra. Los hombres son los que admiten ligeramente más que sí han cambiado sus hábitos, así como el grupo de 30 a 49 años.

Metodología: Encuesta en la Ciudad de México realizada por vía telefónica a 500 adultos el 5-6 de febrero de 2021. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 16 alcaldías. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.4 por ciento. Algunas preguntas no suman 100 por ciento porque no se muestra la opción "No sabe".

Patrocinio: El Financiero. Realización: Alejandro Moreno.