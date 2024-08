¿El betabel sirve para teñir el cabello?

Si estás pensando en teñir tu melena, pero ya no quieres dañarla con tintes para el cabello, una de las opciones es usar alternativas naturales tal como el zumo de betabel, ya que se considera que este puede dar reflejos rojos al pelo.

El betabel es una raíz con una gran cantidad de nutrientes, ya que cuenta con betacarotenos, antioxidantes y fibra, explica la revista El Poder del consumidor, por lo que beberla en jugos aporta beneficios.

A pesar de que el betabel se suele utilizar en la alimentación, este puede usarse de manera cosmética (Fotoarte: Andrea Noemi López Trejo).

Además de contener proteínas, potasio y folatos, de acuerdo con la Fundación Española de Nutrición; uno de los grandes atractivos de las remolachas es su potente color rojizo que se puede extraer para crear colorantes vegetales.

¿Por qué el betabel tiene un tono rojizo?

El betabel cuenta con una gran cantidad de betanina, esta sustancia es la encargada de brindar el color rojizo a las remolachas, además, de brindarle las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias a la raíz.

Los tonos mas abundantes en el betabel son los rojo violeta, que se provienen de la betanina, isobetanina, probetanina y neobetanina. El resto, los colores amarillo o anaranjado en la raíz, son dados por las betaxantinas, de acuerdo con el Instituto Europeo de Dermocosmética.

El pigmento de las remolachas suele ser muy potente, ya que incluso uno de los efectos secundarios de comer la raíz en exceso es que puede provocar que la orina o las heces se vean rosadas o rojas, de acuerdo con el portal especializado WebMD.

El pigmento rojizo del betabel se puede extraer a partir del jugo de esta raíz. (Foto: Wikimedia Commons)

Por este motivo, una de las principales fuentes para extraer el colorante vegetal rojo es el betabel, explica Farbe Naturals, una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de colores naturales.

Además, esta asegura que los beneficios de la remolacha se conservan tras la obtención del color, debido a que este se extrae del jugo, por lo que el colorante natural rojo del betabel puede aportar nutrientes, indica la fábrica.

¿Qué efectos tiene usar betabel en el cabello?

Dado el poder de pigmentación que pueden tener los betabeles, su uso para fines cosméticos suele ser recomendado, como lo indica el Instituto Europeo de Dermocosmética.

Hasta ahora, no se ha probado de manera científica los efectos que puede tener usar el jugo de betabel en el cabello; sin embargo, la doctora Jill Barat explicó para el portal Just Beet It, que hay algunos beneficios.

Esto debido a que el jugo de la remolacha, del cual se obtiene el color rojizo y se suele usar para teñir el pelo, cuenta con componentes que pueden ser beneficiosos para lucir un cabello saludable, brilloso y abundante.

Betabel La tintura natural de betabel puede evitar que dañes tu cabello con tintes comerciales. (Foto: Unsplash)

Healthline explica que el zumo de la raíz cuenta con propiedades antioxidantes y se considera una buena fuente de vitaminas, minerales y nitratos, los cuales se asocian con una buena circulación, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

“Esto es una buena noticia, ya que cuando la circulación del cuero cabelludo es óptima, los folículos que producen cabello están completamente bañados por un flujo sanguíneo rico en oxígeno y nutrientes”, lo que ayuda a tener el pelo más grueso, sano y se preserva su crecimiento, explica la doctora Jill Barat.

Con todas estas propiedades, el betabel se puede utilizar como un tinte para dar reflejos rojizos al pelo, con lo que además evitarás dañar tu melena con las tinturas de cabello comerciales.

Betabel El betabel es usado para extraer los pigmentos rojizos de tinturas naturales. (Foto: Unsplash)

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican que los tintes pueden llegar a contener más de 5 mil sustancias químicas que dañan la estructura natural del cabello, por lo que una alternativa natural, como la remolacha, puede ser una buena opción.

Aunque se ha demostrado que el betabel puede dejar pigmentos rojizos en el cabello, según con la doctora Jill Barat y las personas que han usado esta tintura natural; no se ha comprobado que utilizar remolacha pueda combatir las canas de ninguna manera.

¿Cómo hacer un tinte de betabel casero? Así puedes obtener el color rojo de la remolacha

Si quieres probar el efecto que el betabel tiene en el cabello, puedes preparar un tinte casero usando únicamente la raíz, aunque si lo deseas también se recomienda agregar un poco de aceite de coco.

Este es un elemento muy benéfico en la salud del cabello, Healthline indica que algunos de los beneficios científicamente probados a través de estudios clínicos, de este aceite son:

Hidrata tu cabello y reducir la rotura

Protege tu cabello de la pérdida de proteínas y el daño cuando está mojado

Protege tu cabello del daño ambiental como el viento, el sol y el humo

¡Sigue estos pasos para hacer tinte de betabel!

El Instituto Europeo de Dermocosmética indica que la mejor forma de obtener el colorante rojo del betabel es al cocerlo, por lo que deberás poner a cocer la remolacha entera, en trozos o rallada.

Una vez que la raíz esté cocida, deberás pasarla por la licuadora o el procesador de alimentos y finalmente colar la mezcla que haya resultado de este proceso para obtener únicamente el jugo.

Cuando lo tengas listo, agrega una cucharada de aceite de coco o un cuarto de cucharada de aceite de oliva y mezcla bien.

María Violante, herborista, explica para la revista Vogue que la cantidad de betabel que ella recomienda es de 8 a 10 piezas; e indica que la mezcla se debe dejar actuar durante una hora y media aproximadamente.

¡Mucho ojo! Antes de usar el betabel te recomendamos hacer una prueba en tu piel para descartar posibles reacciones alérgicas. Para ello, debes cortar un trozo de remolacha y frotarla en tu muñeca, deja que actúe dos horas.

En el caso del aceite de coco, no uses este producto en gran medida, ya que podría hacer que tu cabello se vuelva grasoso y opaco, especialmente si tienes el pelo muy fino, explica Healthline.