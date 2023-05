Choupette, la ‘consentida’ de Karl Lagerfeld: ¿Qué fue de la gata del diseñador?

Choupette, la gata mimada y esponjosa del difunto Karl Lagerfeld , es una estrella por derecho propio, y sigue viva. Entonces, naturalmente, se habló mucho sobre si la musa del diseñador de moda asistiría a la Met Gala del lunes en su honor, pero la gata recurrió a Instagram para disipar los rumores de que la acompañarían escaleras arriba en Nueva York.

“Mucha gente me invitó a caminar por la alfombra roja de #METGALA2023 en homenaje a papá, pero preferimos quedarnos tranquilos y cómodos en casa”, dijo la cuenta de Choupette Lagerfeld en una publicación de Instagram el lunes.

“Rendimos homenaje a mi papá todos los días desde su partida y estamos muy emocionados de ver un día más dedicado a él”. (Choupette está representada por una agencia de marketing de mascotas, que probablemente escribió la publicación en su nombre).

El anuncio se produjo pocos días después de que Kim Kardashian publicara una selfie con Choupette en París, diciendo que estaba en la ciudad para inspirarse para la Met Gala.

Choupette, una ‘chica linda’

La Birmin blanca con deslumbrantes ojos azules y marcas cremosas parecidas a Alaska horneada nació el 15 de agosto de 2011. A las 10 semanas más o menos, fue entregada a Baptiste Giabiconi, una de las amigas modelo de Lagerfeld en París.

Fue Giabiconi quien la llamó Choupette, un apodo en francés para “chicas lindas”. Giabiconi le pidió a Lagerfeld que cuidara al gato durante dos semanas mientras estaba de vacaciones. Como describió Lagerfeld a la revista New York en 2018: “Cuando regresó, le dije que el gato no regresaría a su casa, y me lo quedé, esta especie de criatura genial”.

Lagerfeld convirtió rápidamente a Choupette en una estrella internacional con sus propias doncellas, guardaespaldas, portabebés Louis Vuitton personalizados, cuencos de plata y un estilo de vida de la alta sociedad. También tenía sus propias joyas y niñeras. Su cuidadora más destacada fue Françoise Caçote, a quien Lagerfeld dejó Choupette.

Choupette, literalmente “cariño”, viajaba a menudo con Lagerfeld, quien murió en 2019, en los jets privados que él prefería. El diseñador dejó por escrito que su gata sería una de sus principales herederas.

Lagerfeld le dijo a la revista Numéro que Choupette, que ahora tiene 11 años, cenó con él en la mesa y solo comió comidas recién preparadas. Se cepillaba cuatro veces al día, apareció en portadas de revistas con Lagerfeld y tiene su propia cuenta de Instagram.

Lagerfeld, aficionado a fotografiar a su amada, publicó un libro con sus imágenes y la utilizó como musa para algunas de sus colecciones. Creó ropa en “Azul Choupette” para Chanel y sacó una línea de bolsos con la cara de un gato para su propia marca homónima.

Choupette ganaba mucho, millones, apareciendo en sesiones de fotos y campañas publicitarias para Chanel, el fabricante de automóviles alemán Opel y la marca japonesa de cosméticos Shu Eumera.

“Creo que Choupette me hizo una mejor persona”, le dijo Lagerfeld al autor escocés Andrew O’Hagan en 2015. “Menos egoísta”.

A Lagerfeld le gustaba referirse a Choupette como el “Garbo de los gatos”. Y tenía un puñado de mujeres en su vida a las que cariñosamente se refería como “mis choupettes”, incluidas Vanessa Paradis y su hija con Johnny Depp, Lily-Rose.

En junio de 2021, Caçote le dijo al biógrafo de Lagerfeld, William Middleton, que a Choupette le iba bien viviendo con ella en París:

“Ella es feliz. Y me digo a mí mismo que si Monsieur nos ve desde arriba, puede estar feliz porque esto es justo lo que quería para Choupette”.