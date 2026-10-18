Turismo y agroindustria, entre los sectores que Nayarit ofrece al capital internacional

Con una oferta que abarca desde el turismo hasta la agroindustria, Nayarit busca ampliar su presencia en los mercados internacionales y atraer nuevos proyectos de inversión. Así lo expuso el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero al inaugurar el Nayarit Investment Forum 2026, en Bahía de Banderas.

El encuentro congrega a empresarios, inversionistas y representantes de más de diez países, quienes participan en actividades orientadas a identificar oportunidades de negocio, fortalecer relaciones comerciales y explorar proyectos en distintos sectores de la economía.

Durante su intervención, el gobernador destacó la extensión de tierras con potencial productivo, el crecimiento de la inversión turística y las condiciones de seguridad de la entidad como elementos para promover su desarrollo económico.

“Sabemos que Nayarit es un representante fiel de lo que es México. Un estado con largas potencialidades que ofrece a México y al mundo entero grandes oportunidades y escenarios que deben de ser analizados. ¿Cómo cuáles? Somos un estado que tiene 400 mil hectáreas de alta vocación productiva. Somos un estado que tiene la mayor inversión turística en la actualidad, con cerca de 10 mil millones de dólares. Somos un estado que sale dentro de los 3 estados con mejores estándares de seguridad en el país”, expresó.

La agenda del foro contempla oportunidades relacionadas con turismo, agroindustria, salud, tecnología y logística, además de posibilidades de cooperación en manufactura avanzada, industria farmacéutica, dispositivos médicos, inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Entre los asistentes figuran los embajadores de Corea, Jooil Lee, y de la República Checa, Tomáš Hart, así como Hiroki Isshiki, representante de JETRO.

El mandatario estatal indicó que la intención es vincular las capacidades de Nayarit con proyectos que favorezcan la creación de empleos, el crecimiento económico y mejores condiciones para las familias de la entidad.