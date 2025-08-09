Mueren el hijo del exgobernador Luis Armando Reynoso Femat y su prometida: ¿Qué les pasó?

Reynoso López, además de ser hijo del exgobernador, era el presidente del Grupo Emporium. (Foto: Facebook)

El empresario inmobiliario, Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, murió la tarde del viernes 8 de agosto en un accidente carretero junto a su pareja, María Paulina Ibarra Ancer.

Luis Armando Reynoso López y María Paulina Ibarra Ancer estaban comprometidos y su boda sería este año.

¿Qué le pasó al hijo del exgobernador José Reynoso Femat y a su prometida?

Los hechos ocurrieron en la Maxipista León-Aguascalientes, luego de que el vehículo en el que viajaban Reynoso López e Ibarra Ancer, de 39 y 33 años, respectivamente, se volcara.

Ambos murieron dentro del automóvil, mientras que el chofer resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Hidalgo en uno de los helicópteros del estado.

Los tres viajaban en una camioneta Honda, color blanco. Según medios locales, tenía placas para personas con discapacidad.

El accidente ocurrió cerca de las 6:30 de la tarde, casi llegando a la caseta de Encarnación de Díaz (La Chona), Jalisco.

Información preliminar señala que el accidente ocurrió por las fuertes lluvias presentadas el pasado viernes. El conductor habría perdido el control y el vehículo salió de la carretera.

Gobernadora Tere Jiménez lamenta muerte del hijo de Reynoso Femat

Horas después, la gobernadora panista, Tere Jiménez, confirmó el trágico accidente y emitió un mensaje en sus redes sociales:

“Me uno a la pena que embarga a la familia del exgobernador del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis Armando Reynoso López y su prometida María Paulina Ibarra. Deseo pronta resignación a familiares y amigos. QEPD”, publicó la mandataria

También, el exgobernador blanquiazul Martín Orozco Sandoval, emitió un mensaje de condolencias: “De parte de Yola -su esposa- y su servidor, nos unimos a la pena que embarga al Ing. Luis Armando Reynoso Femat, la Sra. Carmelín López, así como a familiares y seres queridos en estos momentos”.

Este 9 de agosto, Reynoso Femat publicó una esquela lamentando la muerte de su hijo y avisando que la velación será en la Funeraria Hernández, ubicada en la capital, este mismo día a la 1:00 de la tarde.

Grupo Emporium de los Femat

Reynoso López, además de ser hijo del exgobernador, era el presidente del Grupo Emporium, uno de los grupos inmobiliarios de lujo más grandes del estado, al que pertenecen fraccionamientos como Punta del Cielo, donde vivía el magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, quien fuera asesinado en noviembre del 2023.

Dicha inmobiliaria está detrás de proyectos de vivienda opulentos ubicados al norponiente de la ciudad, como Punta del Cielo, Punta Dorada, Punta Arena, Punta Coral y Loma Alta Luxury Home, y fue fundada por su padre, quien fuera primero alcalde de la capital y luego gobernador del estado.

Reynoso Femat, quien en su momento fue expulsado del Partido Acción Nacional (PAN) –y que luego él mismo renunciaría al partido–, fue hallado culpable de delito de peculado en agravio de la administración pública por “comprar” un tomógrafo de 13.8 millones de pesos. El aparato nunca apareció.