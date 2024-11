‘¿Con cuántas firmas se va, gobernador?’: Colectivo reta a Rubén Rocha para que abandone el cargo

“¿Con cuántas firmas se va, gobernador?”, fue el reto que dejó el colectivo Ciudadanos Unidos por Sinaloa en las inmediaciones del Congreso a Rubén Rocha Moya, en el que exhorta al mandatario a establecer una cantidad de firmas para que abandone el cargo.

Durante la presentación del informe de gobierno de Rocha Moya en el Congreso de Sinaloa, el colectivo montó pancartas para que el gobernador atienda sus exigencias, esto tras las burlas del sinaloense, quien aseguró que no juntarían ni 10 mil firmas, de las 200 que requiere el proceso legal.

“Como estoy seguro de que no son capaces de reunir el número de ciudadanos que necesitan para pedirla (la Ley de Revocación de Mandato), me ofrezco a buscar la manera de ayudarles para que la junten, es algo que nosotros tenemos que examinar, que no lo usen como un elemento político”, dijo Rubén Rocha en su conferencia diaria.

En las pancartas los ciudadanos exigieron paz y seguridad para Sinaloa, eso luego de que se desatara la ola de violencia en el estado, atribuida a un enfrentamiento entre facciones del Cártel, tras la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

“SR. Gobernador: ¡Basta ya! Exigimos paz y seguridad para Sinaloa”. “¡Alto a la violencia! Los sinaloenses necesitamos seguridad y tranquilidad para retomar nuestras actividades cotidianas, somos gente de trabajo”. “Gobernador: ¿Con cuántas firmas se va? ¿Y con cuántas nos ayuda? ¡Ya que anda tan bravito!”, son algunos de los mensajes que ciudadanos colocaron en el Congreso.

Lo anterior, surge después de que Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) rechazara que el gobernador fuera sometido a revocación de mandato, el pasado 14 de noviembre.

Asimismo, el colectivo manifestó, a través de una carta abierta, el deseo de miles de ciudadanos para ejercer su derecho, quienes acusaron como “fallida” la administración de Rocha Moya.

“En vez de inventar novelas con enemigos que no existen, le invitamos a reflexionar sobre por qué esto ha tenido tanco eco social. Ojalá este ejercicio le sirva para averiguar el momento en que perdió el piso y la conexión entre la realidad”, se lee en el escrito.

¿Por qué el Instituto Electoral de Sinaloa rechazó la revocación de mandato vs. Rubén Rocha?

Esto surge en respuesta al rechazo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) a que el gobernador fuera sometido a revocación de mandato, el pasado 14 de noviembre.

El Consejo General explicó que en el artículo 14 de la Constitución y, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

Por ello, el IEES recalcó que “la solicitud no es procedente” porque la Ley de Revocación de Mandato fue promulgada después de que el gobernador Rocha Moya asumiera el cargo.

La solicitud de revocar a Rocha Moya fue propuesta por ciudadanos, quienes argumentaron la ingobernabilidad en Sinaloa en medio de la ola de violencia ocasionada por grupos del crimen organizado.