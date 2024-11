‘Ya saben cómo está allá’: Aerolíneas evitan aterrizar en Culiacán por ‘ola de sangre’ en Sinaloa

Según un video difundido por el medio de comunicación local Media Noticias Culiacán, se cancelaron diversos vuelos comerciales a la entidad, debido a la ola de violencia en Sinaloa.

‘’El vuelo está siendo cancelado por lo que pasa en Culiacán, la mayoría sabe cómo está allá. Me comentan que hay la posibilidad de que puedan irse todos a Monterrey y mañana quienes vayan a Culiacán pueden volar Monterrey - Culiacán para que no se queden aquí en la paz. No sé qué tanto les convenga. Los vuelos La Paz-Culiacán sí serían hasta el día domingo’', se escucha dentro de un avión.

En las últimas 24 horas en la entidad se registraron 13 homicidios y quema de dos restaurantes de la cadena Ranch Roll, así como una clínica.

Según el reporte oficial, en el suburbio Isla Musala, al oriente de Culiacán, un grupo armado llegó hasta la fachada de una sucursal del restaurante y le prendió fuego.

Los bomberos llegaron para sofocar el incendio, pero delincuentes hicieron disparos al aire. Efraín Araujo, comandante del cuerpo de Bomberos de Culiacán, dijo que tuvieron que retirarse. Precisó que no hubo fallecidos ni lesionados.

¿Qué está pasando en Sinaloa?

Tras la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se desató una ola de violencia en Sinaloa, atribuida a un enfrentamiento entre facciones del Cártel.

El jueves 28 de noviembre se cumplieron 80 días de narcoguerra entre ‘Los Chapitos’ y los hijos de ‘El Mayo’. Durante este tiempo han sido asesinadas en la entidad casi 500 personas.

El Ejército ha desplegado a unos 2 mil 800 soldados en apoyo a las tareas de seguridad, pero la espiral de violencia no ha parado.

Se suma el asesinato del exsecretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, quien murió la noche de este domingo 24 de noviembre, en una clínica particular, después de haber sido atacado a balazos en la colonia Hacienda de Urías.