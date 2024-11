Diputada de Morena en Guerrero se ‘pasea’ en una Cybertruck: ‘Se siente que se desprende tu alma’

De nueva cuenta una Cybertruck se volvió noticia en México, luego de una diputada local de Morena compartiera un transmisión en vivo de su ‘paseo’ a bordo de la icónica camioneta de la empresa Tesla, la cual está valuada en aproximadamente 2.5 millones de pesos.

En redes sociales, se volvió viral el momento en que la diputada de Morena en Guerrero, Citlali Yaret Castillo Téllez, presume su viaje a toda velocidad dentro del lujoso vehículo, diseñado por la compañía de Elon Musk, mientras recorre las calles de Chilpancingo, la capital del estado.

Durante la grabación, se observa el recorrido y la vista desde el asiento del copiloto donde se ve a la diputada de Morena. En el video también se aprecia que en algunos tramos de la autopista y en avenidas, el vehículo rebasa los límites de velocidad.

Tras darse el conocer el video, usuarios se preguntaban quiénes serían los dueños de la camioneta eléctrica; sin embargo, solo se pudo conocer la identidad de una de las tripulantes.

Se trata de la diputada, quien en sus redes sociales hizo una transmisión en vivo desde Facebook para presumir su paseo en Cybertruck, aunque al poco tiempo eliminó la grabación.

“Se siente que se desprende tu alma”, se escucha decir a la legisladora mientras el auto avanza rápidamente sobre la autopista.

Citlali Yaret Castillo Téllez, diputada local de Morena, se pasea por calles de #Chilpancingo, en lujosa camioneta Cybertruck de aproximadamente 2 mdp pic.twitter.com/ED9skuGJou — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 8, 2024

Diputada de Morena aclara que el Cybertruck no es suyo

Luego de la difusión del video, una ola de comentarios no se hizo esperar en contra de la diputada, a quien reprocharon la austeridad republicana que tanto se predica en el partido guinda.

Ante las críticas, Castillo Téllez salió a aclarar que la Cybertruck que aparece en la grabación no es de su propiedad, sino de un amigo, de quien solo dijo es un empresario originario de Tlacotepec, en la sierra de Guerrero.

“No tengo nada que ocultar ni mentir. Quiero hacer mención sobre este video que ha circulado con falsa información. Esa camioneta no es mía, es de un gran amigo mío (...) Decirles que no ha sido la primera vez que he estado a bordo de esa camioneta.”, explicó la diputada en un video que subió a su cuenta de Facebook.

Comentó que para que su amigo pudiera adquirir una camioneta de este tipo tuvo que esperar 5 largos años, pues había tramitado la compra desde 2019. Asimismo, indicó que fue hasta el mes pasado que finalmente le fue entregado el auto. “Cada logro que él ha tenido, lo celebramos”, agregó.

“Esto no es una presunción, simplemente estoy celebrando los logros de mi amigo como siempre lo hemos hecho. No me pareció algo malo o que fuese un delito. Para mí fue algo común. Antes de que yo fuera diputada o yo tuviera un cargo político, yo tenía una vida y es una vida que no tengo oculta”, abundó la diputada.

Recordemos que este vehículo ha estado en boca de todos luego del aparatoso choque de una camioneta Cybertruck en CDMX. En este incidente, el auto fue impactado contra una vivienda de la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, muy cerca de Polanco.

La diputada Castillo Téllez también compartió algunas historias de su viaje a bordo de la Cybertruck de Tesla.

¿Cuánto cuesta una Cybertruck en México?

Apenas en septiembre de este año, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla entregó en la Ciudad de México las primeras 10 unidades Cybertruck y lanzó su nuevo Model 3 Standard Range, una primicia mundial y para el mercado mexicano, que tendrá un valor de 749 mil pesos.

En México, los precios de la CyberTruck All Well Drive rondan los 2 millones 199 mil 900 pesos, mientras que la versión Cyberbeast tiene un precio de 2 millones 599 mil 900 pesos. La popular camioneta, que llega a pesar 3 toneladas y recorre hasta 700 kilómetros con una sola carga, consigue una aceleración de 0-100 Km/H en 2.7 segundos.

Con información de Fernando Navarrete.