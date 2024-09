Están de estreno: Entrega Tesla los primeros CyberTrucks en México y presenta versión económica

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla entregó en la Ciudad de México las primeras 10 unidades CyberTruck y el lanzamiento del nuevo Model 3 Standard Range, una primicia mundial y para el mercado mexicano, que tendrá un valor de 749 mil pesos.

Después de Estados Unidos, México se convierte en el segundo mercado con disponibilidad del CyberTruck de Tesla, propiedad de Elon Musk, y se convierte en uno de los mercados importantes para la marca, a pesar de que los planes para construir una Gigafactory en Santa Catarina, Nuevo León, están en pausa hasta que se definan las elecciones de EU en noviembre.

El evento se realizó la noche del 24 de septiembre sólo para los propietarios de las primeras unidades del popular CyberTruck, que llega a pesar 3 toneladas y recorre hasta 700 kilómetros con una sola carga, consiguiendo una aceleración de 0-100 Km/H en 2.7 segundos.

En México los precios de la CyberTruck All Well Drive rondan los 2 millones 199 mil 900 pesos y la versión Cyberbeast de 2 millones 599 mil 900 pesos. Hasta el momento la compañía no ha compartido más detalles del lanzamiento.

Cabe recordar que a mediados del año, Grupo Santander reafirmó su alianza con Tesla para ser el principal grupo financiero de la marca, para además traer al mercado otros modelos como el Model Y, X y 3. Para la CyberTruck, el banco ha puesto a disposición de sus clientes un crédito a una tasa de 11.99 por ciento con enganche desde 5 por ciento y plazos hasta 72 meses con comisión por apertura sin costo.

Santander ha financiado más de 1,000 millones de pesos en autos eléctricos de Tesla y para este 2024 el objetivo es colocar otros 600 millones de pesos.

La compañía también compartió detalles de una versión más económica del Model 3, con menos equipamiento premium y nuevos acabados en los interiores.