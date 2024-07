‘Arde’ tequilera José Cuervo de nuevo: Esto sabemos del segundo incendio

Durante este miércoles 24 de julio se registró un nuevo incendio en las instalaciones de la empresa tequilera Casa Cuervo, donde se encontró el cuerpo de una persona, con lo que la cifra de fallecidos por la explosión de un alambique asciende a seis.

El nuevo incendio se registró por acumulación de cartón en un área cercana a las fosas sépticas de la destilería, el cual fue controlado por bomberos estatales que debieron hacer labores de saneamiento en los drenajes, ya que fue vertida una gran cantidad de alcohol, de ahí que se usara espuma para difuminar los vapores.

El fuego alcanzó un tambo de 200 litros que contenía residuos de materia prima, y se localizó el cuerpo de un varón, de aproximadamente 35 años, la sexta víctima a causa del incendio en la destilería, informó Osvaldo Martínez, coordinador de operaciones de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, “es la única persona, según los listados que nos proporciona la empresa, y que fiscalía está checando, es la única persona que faltaba”.

El jefe de bomberos refiere que dos elementos resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado

Por su parte, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que no hay peligro para la población tras la explosión: “Ya no hay riesgo para la población, se está terminando de hacer la investigación de lo que sucedió, pero podría decir preliminarmente que se estaban realizando trabajos de soldadura sin las medidas de seguridad necesarias. Yo espero que en el transcurso del día se normalicen las cosas ahí y una vez que quede descartado cualquier tipo de riesgo pues no habrá problema para que todo lo demás alrededor siga funcionando”.

Este miércoles se registró un segundo incendio en la tequilera de José Cuervo, en Jalisco (Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO) (Fernando Carranza García)

En tanto, existe preocupación de los vecinos de municipio, pues refieren que se han instalado más destiladora en zonas cercanas al centro del municipio. La señora Catalina Hernández, residente de hace más de 60 años en la localidad, asegura que no es la primera vez que hay accidentes similares, “estamos en una bomba de tiempo aquí, un peligro latente con tanta fábrica, pues. Ya ve la desgracia de ayer le digo, puras fábricas rodeando. Como pudo pasar esto, puede ser otra”.

Agrega que en aquella ocasión hubo personas fallecidas en la misma tequilera, “fue una explosión donde hubo muertos y quemados de puros trabajadores de ahí, no estuvo más grave que está, porque hubo menos pero estamos en un peligro grave”

En un recorrido de El Financiero, se constató que los negocios que se ubican en el centro histórico permanecen cerrados, y así seguirán hasta que terminen los peritajes.

Según declaró el Alcalde de Tequila, José Antonio Magallanes, dependen diferentes actividades alrededor de la cadena agave-tequila, como agaveros, industriales, jimadores, hoteleros, prestadores de servicios, entre otros que en suma superan las 14 mil personas.

Se prevé que está semana se levanten las restricciones de paso, y se permita levantar las cortinas y abrir establecimientos para que todo vuelva a la normalidad.