La historia de Ian González: el adolescente que estudia un Doctorado y sueña con el Nobel

Ian Emmanuel González Santos, un adolescente residente en Puerto Vallarta es Maestro en química y farmacobiología a sus 14 años, y cursa un Doctorado en Biología Molecular y Genética en en una Universidad de Estados Unidos.

Entrevistado, dijo que al momento prepara su tesis con la que busca la contención de envejecimiento celular, “ahorita yo estoy trabajando con una herramienta de manipulación genética, es una herramienta muy novedosa se llama CRISPR/Cas9, entonces yo me he estado enfocando bastante en los últimos meses en esta herramienta porque es una herramienta, muy novedosa, y al ser muy novedosa no se están trabajando tanto en México”.

Refiere que se está buscando una sede para que desarrolle su proyecto, “es básicamente unas tijeras moleculares que me sirven para cortar y poner genes, para así curar distintas enfermedades y es lo que yo quiero hacer justo con el envejecimiento celular, entonces ahora estoy buscando un lugar donde trabajen con esta herramienta para ya implementarla, así que yo quiero hacer manipulación genética en mamíferos, y es difícil por cuestiones éticas, pero me gustaría intentarlo”.

Con esta herramienta de edición genética sea podrían prevenir y corregir enfermedades como artritis, cáncer, cualquier enfermedad en la que el factor genético esté involucrado, y el CIEMAT, ha dado a conocer, la semana pasada, un estudio con el uso de CRISPR/Cas9, y desarrolló un metodología de mutaciones genéticas en el tejido pulmonar, y permite analizar los tumores, y representa un avance en la investigación del cáncer de pulmón, pues reduce considerablemente los tiempos y tratamientos al acelerar y optimizar la generación de modelos tumorales.

Esta tecnología permite realizar modificaciones precisas en el ADN de organismos vivos, “estoy haciendo la parte teórica en línea, porque yo no quise salir de mi país, al momento de que me contactaran de la Universidad de Estados Unidos, me dieran esta oportunidad de quedarme en México, y seguir haciendo mis actividades de niño o adolescente seguir mi deporte, seguir tranquilo, poder hacerlo desde casa; pero esa parte importante, que es la parte de la investigación, hacerlo en mi país, hacerlo presencial hacerlo de la manera que a mí me gusta, es es increíble porque estoy tomando la parte teórica de un país que tiene una educación de primer mundo, y hacer mi tesis implementándola en mi país apoyando a mi país, qué mejor que eso”.

El adolescente combina sus estudios con el atletismo y los pasatiempos propios de un adolescente, entrena tres horas diarias desde las 7:00 de la mañana, luego realiza sus actividades escolares habituales, y por la tarde toma clases con la Universidad de Oxford para mejorar su idioma inglés, “ahorita estamos en un descanso para la pretemporada, tengo muchos amigos, y a veces salgo con ellos; me gusta mucho el mundo de los autos, de los autos deportivos, entonces también conozco bastante gente por este medio, también juego mucho videojuegos; entonces tengo un balance entre el deporte, salidas con mis amigos, videojuegos, y no menos importante, el estudio qué es lo que ahorita a mí más me llama la atención. De la música, pues ahorita no soy tanto de los géneros modernos, escucho más funk aunque suena raro, escucho más ese tipo de música que cualquier otra”.

Ian tiene el sueño de llegar a ser Premio Nobel, él es el egresado más joven en la historia de la Universidad de Guadalajara, (UdeG), considerada una de las 10 casas de estudio más importantes del país.