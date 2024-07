Madre buscó a su hijo por 8 meses, pero el Semefo no le informó que lo tenía: ‘Me lo negó 2 veces’

El caso de una madre buscadora ha consternado a miles de mexicanos, después de que denunciara ante el Congreso de Zacatecas que el Servicio Médico Forense (Semefo) tardó ocho meses en entregarle el cuerpo de su hijo de 21 años, desaparecido desde noviembre.

Se trata de Virginia de la Cruz, mamá de José Alejandro de la Cruz López, quien irrumpió el jueves 11 de julio el Congreso zacatecano para exigir justicia, después de que su hijo estuviera en el Semefo por ocho meses.

En entrevista para Grupo Fórmula, la madre buscadora relató que su hijo habría desaparecido en noviembre del año pasado; sin embargo, aseguró que pese a que lo fue a buscar en el Semefo, las autoridades no le informaron que se encontraba ahí.

“Exijo justicia y que siga esto para la gente, para los que tenemos gente desaparecida, no se den por vencida y exijan al gobierno que les enseñe hasta el último cadáver que haya”, denunció.

Asimismo, Virginia contó que durante el tiempo que seguía buscando a su hijo pasó varias noches en vela preguntándose donde estaría su hijo.

“No es justo que mi hijo estuvo ahí por ocho meses, yo ya no dormía porque diario yo pensaba cómo andará mi hijo, cómo lo tendrán, comerá o no comerá, cuando la maldita Semefo disfrutando y yo sufriendo por la pérdida de mi niño, no se vale”, dijo.

En tanto, afirmó que las autoridades del Semefo le negaron en dos ocasiones que su hijo estuviera en las instalaciones.

“En la Semefo de Zacatecas dos veces me negaron que estuviera el cuerpo de mi hijo, pero desde el 30 de noviembre estuvo ahí... 8 meses. El pinche gobernador (David Monreal) nunca me dio la cara”.

En este sentido, hizo un llamado a la gente a no dejarse ante las acciones de las autoridades del Gobierno de Zacatecas, a quien también responsabilizó en caso de que algo le pase.

“Yo le digo a la gente que no se deje, que hablen, que escuchen su voz (…) mucha gente nos quedamos calladas por eso pasa lo que pasa. Yo en estos momentos quiero decir que si algo me llega a pasar sobre de ellos porque no me amenazaron ni nada, pero uno se da cuenta de cómo están trabajando, hubo una señora que la mandaron matar por parte del gobernador”, aseguró.