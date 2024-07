Alcaldesa de Acapulco admite que violencia ‘se le salió de las manos’: ‘Nos tocó bailar con la más fea’

La presidenta reelecta de Acapulco, Abelina López Rodríguez reconoció que la violencia en Acapulco “rebasa sus facultades”, luego de que fueran hallados al menos siete cadáveres durante el fin de semana en distintos puntos del puerto mexicano.

“Yo no puedo decir que haya omisión, yo puedo decir que hay problemas estructurales desde muchísimos años y que nos toca bailar con la más fea”, dijo.

En un encuentro con medios de comunicación, el pasado lunes 8 de julio, la regidora aseguró que cada autoridad debe “asumir lo que le toca” en cuanto a los actos de violencia ligados al crimen organizado en la entidad.

“Quizás los más vulnerable siempre son los municipios porque dicen, ah, es que es el alcalde, perdónenme, la fiscalía es la de la investigación, los municipios no tenemos el nivel de investigación, porque entonces que me permitan ser fiscal, digo, para que yo investigue”, respondió la alcaldesa.

Dentro de lo informado por la alcaldesa, en un municipio que lleva 536 días sin la designación de un Secretario de Seguridad Pública, lo cual sí está dentro de sus facultades, señaló también que se requiere a cada quien “asumir lo que les toca, dejar de echarse la culpa y asumir responsabilidad”.

Cuestionada sobre si le informaron sobre algunas mantas con mensajes de grupos delictivos que aparecieron durante el fin de semana en distintos puntos del puerto, negó tener información real de las mismas, y justificó que la fiscalía debería de tener información real, porque ella no la tiene.

“Se supone que la fiscalía debe tener información real, yo no la tengo, digo uno las ve por qué las comparten en las redes, pero por eso digo que cada quién tiene que asumir lo que les toca, no podemos evadir como solamente decir, ahí está el municipio, sí, pero, nosotros no tenemos esa facultad de la investigación en la persecución de los delitos”, insistió.

Pese a haber afirmado que se requiere que cada quien asuma lo que les toca, dejar de echarse la culpa y asumir su responsabilidad, la alcaldesa afirmó que no puede decir que hay omisión de la Fiscalía General de Guerrero, sino problemas estructurales de muchísimos años y que les toca bailar con la más fea, y que es la parte que hay que reforzar.

¿Qué pasó tras el hallazgo de siete cadáveres en Acapulco?

Tres cuerpos sin vida fueron encontrados la noche del sábado dentro de la cajuela de un taxi y los otros cuatro, el domingo en varios puntos de Acapulco, según reportes de la policía.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero dijo en un comunicado difundido este domingo que “ante los hechos registrados en las últimas horas”, reforzó “su despliegue operativo en distintas zonas y polígonos prioritarios” de Acapulco junto con el Ejército y la Guardia Nacional.

Añadió que policías estatales “fortalecieron sus acciones operativas y de videovigilancia en sitios de transporte público, mercados y colonias con incidencia delictiva”.

Más tarde, esa misma dependencia dijo que personas desconocidas arrojaron tres artefactos explosivos a un cuartel de la policía estatal en Acapulco, de los cuales dos detonaron y uno fue asegurado por las autoridades. Sin embargo, no detalló qué tipo de objetos fueron lanzados.

“La explosión ocasionó solo daños materiales, por lo que de inmediato se activaron los protocolos y se dio parte a las autoridades correspondientes”, dijo en un comunicado.

Acapulco, con costas en el Pacífico, es parte del estado de Guerrero, uno de los más convulsionados por la actividad de los cárteles del narcotráfico.

* Con información de AFP