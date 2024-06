Caso Pasta de Conchos: Gobierno confirma hallazgo de restos óseos de mineros

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Gobernación informó este miércoles a viudas de 63 de 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos, que han localizado entre 13 y 16 restos óseos.

“Ya nos confirmaron que si encontraron restos, no han llegado hasta ahí, pero se miran, desde ahí desde la puerta dos, en la lumbrera uno. Ya alcanzan a ver un conjunto de restos, que se presume sean 16, 13-16 restos de nuestros familiares, y pues nosotras estamos muy conmovidas, agradecidas con Dios primero, agradecidas con los que han trabajado. Vemos la buena voluntad”, detalló Claudia Escobar, viuda de Raúl Villasana, minero fallecido en Pasta de Conchos.

El @GobiernoMX informa a viudas y familiares de las víctimas de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos sobre el hallazgo de restos humanos. pic.twitter.com/S6K3iAtNV2 — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) June 12, 2024

A 18 años de la explosión que cimbró la vida de 65 familias y la región Carbonífera del estado, la secretaría de Gobernación detalló a las integrantes del colectivo Pasta de Conchos, que en este sitio del primer hallazgo, la explosión, no fue la causa de muerte.

“Ella dijo algo que es muy importante para nosotros, que ahí no hay explosión, que ahí está como si hubiera sido nada más el caído, pero no hay nada quemado. Entonces los dejaron morir. Entonces estamos muy consternadas, porque siempre dijimos -a lo mejor-. Ahorita ya está comprobado, todavía se van a hacer muchos estudios, pero lo que apunta es que los dejaron morir”.

Las integrantes del colectivo Familia Pasta de Conchos reprochan el crimen industrial y aseguran que no habrá perdón para quienes sean responsables.

“Claro que no, no podemos perdonar algo que ha seguido pasando”, aseveró. Claudia Villasana. “Nosotros perdonamos, sí perdonamos como seres humanos, pero no podemos olvidar y dejar pasar lo que ha pasado durante muchos años y que ha dañado a tantas familias. Entonces, nosotros queremos que se haga justicia y que se pare a esa gente inhumana como lo ha sido Grupo Mexico con nosotros”.

¿Qué pasó con los mineros de Pasta de Conchos?

Fue la madrugada del 19 de febrero del 2006, cuando la acumulación de gas grisú ocasionó una explosión que sepultó a 65 grabadores mineros de la mina 8, complejo de Grupo México, ubicado en el municipio de San Juan de Sabinas. En la primer semana posterior al estallido, los cuerpos de dos trabajadores que laboraban en la plancha, casi a la salida, lograron ser rescatados.

“La verdad, es que se ha sido una reunión muy emotiva, muy importante, porque se ha logrado. El gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado, lo que otros no quisieron hacer”, dijo Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, quien sostuvo una reunión presencial con las integrantes del colectivo Pasta de Conchos.

Las viudas aseguraron que la lucha sigue hasta no encontrar a los 63 trabajadores fallecidos, pero también hasta lograr la justicia contra los responsables del que aseguran, fue un crimen industrial.