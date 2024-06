Denuncian desaparición de Miguel Ángel Zetina en Puerto Vallarta, Jalisco

El diputado federal de Morena, Óscar Cantón Zetina, denunció que su sobrino Miguel Ángel Zetina desapareció desde el pasado 28 de mayo después de llegar a Puerto Vallarta, en Jalisco.

A la par, también desaparecieron Jaime Javier Castellanos Zacarías y Julio Montalvo Piñera, este último hijo de la exdiputada local Aurora Piñera, del municipio de Cunduacán, teniendo en común que los tres iban al mismo punto del país.

Fiscalías de Tabasco y Jalisco no tienen avances en las investigaciones

Cantón Zetina lamentó que las fiscalías de Tabasco y Jalisco no han dado mayores avances ni se tienen pistas para dar con estas personas, por lo que pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier dato que pueda ayudar a dar con ellos.

Destacó que en el caso de su sobrino, la Fiscalía General de Tabasco activó el 1 de junio una Cédula de Persona Desaparecida, desde entonces la ficha se ha estado compartiendo en redes sociales, pero no hay ningún indicio que ayude a resolver este caso.

¿Quiénes son los jóvenes desaparecidos en Puerto Vallarta, Jalisco?

Miguel Ángel, de 28 años, fue visto por última vez el 28 de mayo en Puerto Vallarta junto a Jaime Javier, de 30 años, originario de Balancán.

Según la ficha de búsqueda, ambos jóvenes desaparecieron en circunstancias aún no esclarecidas.

De acuerdo con la autoridad local, la investigación está en manos del estado de Jalisco, y la fiscalía tabasqueña está colaborando a través de un convenio de colaboración para cruzar información y apoyar en lo que sea necesario.

Óscar Cantón Zetina expresó su frustración porque los días siguen pasando y no se sabe qué fue lo que ocurrió.

“Ellos dos son amigos, no hay todavía ninguna pista, no nos expresan ningún avance. También acudimos a la Fiscalía General de la República, pero no sabemos nada y la familia está muy angustiada”, acotó.

Aseveró que Miguel es “una persona sana, sin vicios, dedicado al trabajo. Él no tiene ningún vínculo con delincuentes, ni con el crimen organizado”.

En el caso de Julio Montalvo Piñera, no se ha establecido si viajaba junto a los dos primeros jóvenes, pero sí se sabe que también iba a Puerto Vallarta y que su familia dejó de tener contacto con él el mismo día, el 28 de mayo.

Incluso integrantes de la Iglesia Adventista han pedido oración por él, dado que se trata de un miembro activo de este grupo religioso.

“Desde el 28 de mayo 2024, el hermano Julio Montalvo Piñera; padre de esta familia; dejó de tener comunicación con su esposa; él fue a Puerto Vallarta por asuntos de trabajo y hasta el día de hoy; no se tiene informes de él ni de sus otros dos acompañantes. Su esposa y sus tres hijos están muy angustiados; se teme que su integridad física esté en riesgo o que pueda ser víctima de algún delito; hasta la fecha se desconoce su paradero. Por lo cual pedimos su apoyo; oremos pidiendo que se encuentre al hermano Julio Montalvo; por favor en cada iglesia; grupo pequeño y en familia clamemos a Dios por el hermano”, se leen una publicación de Facebook.