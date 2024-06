Garrapatas, enemigas de la democracia: INE cambia ubicación de casillas, en Coahuila, por plaga

La vocalía ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila detalló al cierre de las casillas, que la persistente plaga de garrapatas que invade varias regiones de la entidad, obligó a mover de ubicación cuatro casillas en plena contienda electoral.

“De los incidentes que se reportaron en nuestro propios sistemas, se reportaron 64 incidentes a las 10 horas de la votación, básicamente ciudadanos que no tenían derecho al voto porque no tenían credencial o no se encontraban en la lista nominal, y también, por algún cambio, en casillas, por causas justificadas, como la presencia de alguna plaga en el lugar que originalmente se había designado, y se tomó la decisión de cambiarla para preservar la salud del funcionariado”, detalló José Luis Vázquez López.

En el marco de las elecciones presidenciales, este domingo 2 de junio, los cambios de casilla ocurrieron en los municipios de Monclova, en la región Centro del Estado; y en Torreón, en la región Laguna. Cada municipio censó dos casos. Ocurrieron en domicilios particulares y fueron movidos a sedes también particulares.

El vocal Ejecutivo del INE, en Coahuila, reportó que como en otras entidades, se tuvo una problemática en las casillas especiales, las cuales fueron abarrotadas por ciudadanos que tendiendo domicilio local, hicieron uso de ellas para evitar traslados por cambios de domicilios.

Durante la jornada electoral fueron reportadas tres detenciones de simpatizantes del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por parte de agentes del estado. Ello, en aparente flagrancia de la probable comisión del delito de coacción al voto.

Las detenciones ocurrieron en los municipio de Arteaga y Ramos Arizpe, en la región Sureste del estado, y una en San Buenaventura, en la zona Centro.

Para los comicios de este año se eligieron más de 500 puestos de elección popular, entre regidores, presidentes municipales, diputados federales y senadores de la república.