Atacan a Pablo Tecanhuey, candidato de PRI, PAN y PRD, en Puebla: ‘Encañonaron a mi hija’

Un comando armado atacó la casa del candidato de Fuerza y Corazón Por México a la Presidencia Municipal de San Gregorio Atzompa (Puebla), Pablo Tecanhuey; el político y parte de su equipo de campaña están lesionados.

Pablo Tecanhuey Teapila denunció el hecho tras señalar que él, su familia y su equipo fueron víctimas de una agresión en su propia casa, ya que hombres armados ingresaron a su vivienda, lo encañonaron, lo golpearon y se robaron distintos objetos de valor.

“Me siento triste, el día de hoy sufrimos un atentado mi equipo de regidores y yo aquí en su casa, vinieron a matarnos, encañonaron a mi hija, mi mamá tiene un cachazo en la frente, mi esposa fue embolsada, mi equipo lo golpearon. Todos sufrimos esta triste desgracia, vamos a presentar la denuncia ante la Fiscalía”, dijo.

Ante esto, el candidato lamentó lo sucedido y añadió: “Estas cosas no pueden estar pasando aquí en San Gregorio Atzompa, creo que el juego debe ser limpio, con propuestas , de frente, temo por mi seguridad y hago responsable a quien quiera atentar contra mi persona, no tengo enemigos, con todos los candidatos he hablado”.

Pese al ataque, Pablo Tecanhuey aseguró ante los medios que no se va a ir de la comunidad, “aquí vivo, pero no se vale, estamos jugando limpio y estábamos preparando el cierre de campaña, desgraciadamente no lo vamos a hacer por este atentado que acabamos de pasar, tenemos miedo”.

Por esta razón, pidió que intervenga el gobernador Sergio Salomón Céspedes para garantizar la seguridad de todos rumbo a la jornada electoral del próximo 2 de junio. Tras las declaraciones, autoridades locales iniciaron una investigación para determinar el motivo del ataque.

Es importante mencionar que, en este periodo electoral, Puebla es el quinto estado con más víctimas de violencia electoral, entre quienes se encuentra el fallecido Jaime González, quien fue atacado a balazos en Acatzingo.