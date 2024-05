Opera Policía de Tránsito con violencia e impunidad en San Miguel de Allende

Gracias a su estilo colonial y su clima templado, San Miguel de Allende se han convertido en un epicentro vacacional de México. De hecho, el sector turístico aporta el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) municipal, como muestra de la importancia de esta actividad económica. Sin embargo, cada vez son más los turistas que señalan el pésimo trato por parte de la policía de este lugar.

Las quejas hacia la policía de tránsito de esta ciudad guanajuatense, se han elevado debido sus multas arbitrarias e intimidación hacia la población. Estas arbitrariedades las sufrió la familia Granados Osorio, misma que llegó el 14 de mayo a San Miguel de Allende para vacacionar y se llevó una de las peores experiencias de su vida cuando un oficial los amenazó de muerte.

Todo comenzó cuando llegaron a la ciudad aquella tarde para tomar un par de días de descanso. Al arribar al centro de la ciudad, estacionaron su auto sobre la calle de Mesones, esquina con Pepe Llanos, para ir a comer algo antes de hacer el check-in en su alojamiento de Airbnb adonde tenían reservado para pasar la noche.

Para su sorpresa, al llegar a su auto horas después, una multa se encontraba en el parabrisas y su placa delantera había sido retirada. Notaron que, misteriosamente, a lo largo de toda la calle habían vehículos estacionados al igual que el suyo, pero solo el de ellos había sido multado.

Una patrulla propiedad de la Policía de Transito Municipal con placas GT-049A-3 incluso se encontraba estacionada en doble fila, mientras los elementos de seguridad comían tranquilamente unos tacos en esa misma esquina, en el puesto de Don Tomás.

Fernando, dueño del vehículo y miembro de la familia agredida, les preguntó la razón de la multa si, en dado caso, su unidad también estaba infringiendo la ley. Y ahí comenzó el amedrentamiento de uno de los policías de tránsito.

“Comencé a tomar fotos de la patrulla en doble fila, pues me parecía inaudito que me multaran cuando ellos, en flagrancia, estaban cometiendo una falta peor. Estaban en los tacos comiendo, entonces cuando vio que saqué el celular para tomar fotografías, comenzó a violentarme. Me dijo ‘si publicas esas fotos te voy a matar’”, cuenta el agraviado.

“Me asusté, pues yo iba con mi esposa e hijo, así como mi cuñada con mi sobrina. Solo le dije ‘¿perdón?’. Y me respondió: ‘te va cargar la chingada’, a lo que de inmediato aceleré el paso, subí al auto y nos fuimos directo al Airbnb”, continúa.

A la mañana siguiente, la familia Granados Osorio acudió a la Tesorería Municipal y de Finanzas para pagar la multa. Ahí les devolvieron la matrícula y les asesoraron ir a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sanmiguelense. Fernando Granados levantó una queja y tomó rumbo de vuelta a casa en la Ciudad de México.

“Pagué mi multa a pesar de que la señalización de la ciudad es confusa. En donde nos estacionamos había un disco con la ‘E’, que aquí y en China significa que está permitido estacionarse, aunque abajo, con letras chiquitas dice que es zona de descarga entre 6:00 y 10:00 horas, es decir, únicamente en la mañana. Yo creo que San Miguel de Allende debería de poner atención en su pésima señalética y en la brutalidad de sus policías”, lamenta Granados.

De acuerdo con datos oficiales de Seguridad Pública del Gobierno de México, en cuanto la confianza en autoridades en San Miguel de Allende, la policía de tránsito es la que menos inspira mucha confianza a los lugareños con solo el 6.6%, mientras que es la que más despierta mucha desconfianza con un alarmante 19.5%.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) detalló en su informe de 2023 que registró 2 mil 059 expedientes de queja, con un incremento del 22%, ya que fueron 383 más que en 2022. De ellas, se señalaron a 681 autoridades municipales por presuntas violaciones de derechos humanos en la entidad, de las cuales, San Miguel de Allende, aportó 26 a pesar de su considerablemente menor densidad poblacional con solo 174 mil 615 ciudadanos.

Pero las agresiones por parte de policías de tránsito sanmiguelenses, no son nuevas. El 30 de noviembre de 2018, la PRODHEG emitió una recomendación por hechos cometidos en agravio, y que consideraron violatorios de los Derechos Humanos por parte de elementos de Policía Municipal, Tránsito y oficial calificador de San Miguel de Allende, Guanajuato.

De acuerdo con el expediente público número 6/17-D, los quejosos refieren que fueron detenidos arbitrariamente y algunos de ellos golpeados por elementos de la Policía Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, asimismo, dirigieron su inconformidad en contra del Oficial Calificador en turno de dicha localidad, por no haberles realizado la audiencia para evaluar su detención y salvaguardar sus derechos.

El agraviado, igualmente se inconformó porque una grúa se llevó su vehículo a una pensión sin motivo después de haber sido detenido, además, otro atribuyó a elementos de Policía Municipal haber dañado su teléfono celular.

Según fuentes consultadas al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende, el anterior secretario habría dejado su puesto debido a presiones y amenazas por parte de la misma Policía de Tránsito para que dejara de canalizar las quejas y denuncias en contra de elementos de tránsito.

No obstante, los abusos de poder por parte de policías de tránsito en Guanajuato no se reducen a San Miguel de Allende. En el municipio de Cortazar, un señor de 59 años que prefirió no identificarse por miedo a represalias, llevó a su madre de 85 a realizar un trámite bancario. Se estacionó en un lugar para discapacitados y, sin embargo, sufrió el retiro de su placa, pese a llevar un distintivo en el auto al ser su mamá una persona en condiciones vulnerables al requerir bastón para poder caminar.

“Es lamentable el descaro por parte de las autoridades en materia de vialidad en el municipio de Cortazar Guanajuato. Estacioné mi vehículo en un área para discapacitados y a pesar de portar en un área visible dentro del vehículo el señalamiento que indica que somos adultos mayores con discapacidad, las ‘autoridades’ del departamento de tránsito, retiraron ambas placas de mi vehículo. Tuvimos que dirigirnos a las instalaciones de tránsito de dicho municipio, para intentar aclarar el error, lo cual fue ignorado por las autoridades y procedieron a cobrarnos la infracción, haciendo caso omiso de nuestros argumentos”, cuenta el agraviado.

Este medio intentó contactar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende para obtener una entrevista y conocer su postura respecto a estos casos, así como los procedimientos internos que llevan a cabo para erradicar estas prácticas, pero no obtuvo respuesta.