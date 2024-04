Vuelca auto con cinco personas al canal de Valsequillo; tres de ellas están desparecidas

Un vehículo volcó hacia el canal de Valsequillo, en el municipio de Yehualtepec, Puebla, el conductor pudo salir; sin embargo, sus cuatro acompañantes quedaron al interior de la unidad. Personal de buzos de Protección civil y Cruz Roja llevan a cabo acciones de búsqueda y rescate, hasta las 16:00 horas de este domingo, se confirma que se localizó sin vida el cuerpo de uno de los tripulantes.

Los hechos se registraron minutos antes de las 06:00 horas de este domingo 28 de abril, cuando el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta perdió el control de la unidad y se precipitó a la vertiente de agua del canal de riego de Valsequillo Manuel Ávila Camacho, específicamente a la altura del paraje de Las Ánimas, en la junta auxiliar de San Gabriel Tetzoyocan.

La volcadura fue reportado al 911, por lo que acudieron elementos de rescate al lugar, tanto de Protección Civil, como de la Cruz Roja, logrando encontrar con vida al conductor del vehículo y, posteriormente, el cadáver de otro de los viajeros; sin embargo, los otros tres tripulantes siguen en calidad de desaparecidos, por lo que se realiza la búsqueda con el apoyo de elementos buzos, enfrentando una situación complicada para el rescate.

El gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que aún no se confirma el deceso de los tres tripulantes restantes. “En seguimiento al lamentable incidente registrado en el municipio de Yehualtepec, donde un vehículo se volcó hacia el canal de Valsequillo, me informan que, de los cinco tripulantes, uno logró salir con vida, otro falleció y tres aún no aparecen”, indicó en sus redes sociales.

Por las condiciones registradas se anticipa que los jóvenes restantes perdieran la vida por ahogamiento, no obstante continúa la búsqueda de los cuerpos y no se descarta que hubieran podido escapar del vehículo tras el percance.