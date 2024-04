Vecinos de Libres colapsan la Puebla-Xalapa; exigen atención inmediata a un incendio forestal

Un bloqueo en la autopista Puebla_Xalapa, a la altura de San Antonio Virreyes, ha provocado que la circulación vehicular colapse desde las 18:30 horas de este martes, ya que pobladores de la zona llevan a cabo una manifestación, provocando filas de varios kilómetros de autos atrapados.

Los manifestantes reclaman la falta de atención de autoridades estatales y federales para combatir un incendio forestal en el ejido de Rancho Viejo, en el municipio de Libres.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomòn Céspedes, aseguró que el incendio ya fue controlado. Luego de cinco días de tratar de combatir las llamas en Tehuatzingo, Guadalupe Victoria y Rancho Viejo, del municipio de Libres, los pobladores tomaron la vialidad para exigir que la autoridad no sea omisa y se ponga en marcha el Plan DN lll, pues la falta de apoyo ya provocó la muerte de dos brigadistas y más de 15 lesionados.

“Exigimos al gobierno que envíe y ponga en marcha el plan DNlll, llevamos cinco días tratando de combatir el incendio en las montañas, no hay recursos, no hay helicópteros, somos testigos que helicópteros del gobierno sólo ha sobrevolado la zona. Ellos son los responsables directos, no han mandado los apoyos suficientes”, dijeron los protestantes.

Solicitaron que la autoridad acuda con bombas de agua y mayor cantidad de voluntarios para combatir el fuego, “las autoridades han reportado dos personas que perdieron la vida y más de 15 heridos, que el gobierno asume las deudas y pague a los familiares de las víctimas”, sostuvieron.

Al momento dos personas han perdido la vida tratando de sofocar el fuego, respondían a los nombres de Esteban y Álvaro, de 56 y 33 años, quienes eran voluntarios para apagar las llamas, pero debido a las ráfagas de viento, fueron alcanzados por el fuego.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, aseguró en un comunicado que, con corte a las 20:00 horas de este martes, la punta del incendio tiene 100 por ciento de control y 90 por ciento de liquidación, “si las condiciones climatológicas lo permiten, continuarán las labores en dirección a Ixtacamaxtitlán. Permanecen en el sitio brigadas “Coyote”, Sedena, Conafor, Protección Civil y voluntarios”.

Las platicas con los pobladores que cerraron la vialidad aún se mantienen.