Inicia Eduardo Ramírez campaña con llamado al pacto de fraternidad y paz por Chiapas

El morenista Eduardo Ramírez Aguilar abrió campaña por la gubernatura de Chiapas en los municipios de La Trinitaria y La Independencia, con un llamado a los partidos y a las otras contendientes a firmar un pacto de fraternidad política y de pacificación en el estado, para que el 2 de junio los chiapanecos acudan sin temor a las urnas para ejercer con plena libertad el derecho de votar.

Además de la convocatoria al pacto de fraternidad, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia expuso que el inicio de la nueva era en Chiapas significará importantes proyectos para el desarrollo, como el impulso de zonas metropolitanas no sólo en el centro de la entidad sino en otras regiones, como en la fronteriza donde se juntarían a los municipios de La Trinitaria, Comitán, La Independencia, Tzimol y Las Margaritas, que estaría acompañado con el desarrollo de escuelas, salud, caminos e inversiones.

En ese sentido, Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que desde La Trinitaria, el primero de los tres municipios, incluidos La Independencia y Comitán de Domínguez, que visitó en el primer día de campaña, se “inicia con la construcción del segundo piso de Morena para llevar a la primera presidenta de México a Claudia Sheinbaum”.

“Voy a trabajar para que con el próximo gobierno que va a encabezar Claudia Sheinbaum, pasando el 2 de junio, vayamos a Estados Unidos y a otras potencias extranjeras y traigamos inversiones a la frontera sur y que estén libre de impuestos, que sea tasa cero; que los presidentes municipales de los 18 municipios fronterizos nos den los terrenos y que el gobierno estatal que vamos a encabezar les dé servicios públicos para contratar la mano de los migrantes centro y sudamericanos y que los chiapanecos tengan mejores oportunidades”, detalló el candidato morenista.

Acompañado de su esposa e hijas, Eduardo Ramírez fue recibido por mujeres, hombres y jóvenes que en La Trinitaria y en La Independencia llenaron el aforo de un campo deportivo y quienes corearon que quieren que el político morenista sea su gobernador, que le tienen confianza y lo apoyarán para que el 2 de junio sea el ganador, porque la Trinitaria es territorio jaguar.

El candidato morenista subrayó estar empeñado en que a Chiapas no sólo lo vea la República Mexicana como un aliado de la federación sino que esta frontera sur lo vea el mundo, por ello precisó: “Tenemos claridad de pensamiento, no sólo vengo a discursar, vengo a pedirles que me acompañen para construir la nueva era, la nueva era de paz, de desarrollo, de una relación distinta con la frontera sur; vamos a dar el primer paso para que vengan inversiones a Chiapas, aspiro a que no haya migrantes que se tengan que ir a EU o que vengan migrantes y sean tratados de manera inhumana”.

Eduardo Ramírez llamó a construir el desarrollo entre todos, por lo que hizo lo que llamó su primer anuncio de campaña, que es crear las zonas metropolitanas aparte la del centro que integrará a Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa, San Fernando.

“En este proceso electoral que está iniciando, hago una solicitud al pueblo de Chiapas y a todos los partidos políticos que integran la coalición Sigamos Haciendo Historia, y a las aspirantes al mismo cargo que estoy compitiendo que firmemos un pacto de fraternidad política y de pacificación, para que ningún chiapaneco tenga temor de ir a las urnas y ejerzamos el derecho al voto con absoluta libertad, y para ellos voy a convocar a los del PRI, PAN, PRD y MC, porque es la casa de todos los chiapanecos, también corresponde a las minorías”.

Asimismo, sostuvo: “Voy a trabajar todos los días de mi vida, porque no voy a perderme este encuentro con mi destino, la madurez me acompaña como persona y como hombre, y algo más importante que ha normado mi corazón, mi vida, es que he tenido grandes compañeros, y este momento no es para voltear a ver qué viene, es para ver qué vamos a construir con todos, de la mano del pueblo, esa es la nueva ERA”.

El candidato rindió homenaje al diputado federal Juan Pablo Montes de Oca, quien falleció en un accidente aéreo; a la periodista Liliana Figueroa, quien fuera su coordinadora de comunicación por más de una década, y al exgobernador Flavio Guillén, quien era de La Trinitaria, y al finalizar su mitin dejó en claro que la nueva ERA tiene que ver con una nueva frase que voy a inmortalizar: Abre tu conciencia, abramos nuestra conciencia, abre tu conciencia La Trinitaria, abre tu conciencia Chiapas, abramos nuestro corazón… Si entendemos esos valores, vamos a trascender, queremos un Chiapas en paz”.