Polleros secuestrados en Toluca: Familias y compañeros de trabajo piden avances en la búsqueda

El Gobierno de México debe intervenir en la búsqueda y localizar con vida a los cuatro trabajadores polleros que fueron desaparecidos desde el 22 de diciembre pasado en Toluca, señaló la propietaria del rastro de pollos donde los hombres laboraban.

A 52 días de los hechos ocurridos en la colonia Parques Nacionales, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ni la Secretaría de Seguridad estatal han podido dar con el paradero de los trabajadores y la actual línea discursiva de autoridades es que “criminales de La Familia Michoacana” tienen a los polleros en otra entidad de la República, apuntó.

“Hasta el día de hoy seguimos sin saber nada de ellos, las personas que se los llevaron no se han comunicado, estamos aquí, familiares y compañeros de trabajo para exigir que la Fiscalía que los vaya a buscar. Ya han tenido detenciones de las personas involucradas pero de ellos no sabemos nada, necesitamos el apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales para su búsqueda y localización. No pedimos otra cosa, solamente que los vayan a buscar”, externó afuera de Palacio de gobierno de Toluca, Karina, propietaria del rastro de pollo

¿Qué se sabe sobre la desaparición forzada de los 4 polleros de Toluca?

Por la madrugada del 22 de diciembre del año pasado, Rigoberto Colín Consuelo de 41 años de edad, Isidro Díaz Casimiro de 40, Jaime Ramos Reyes de 22 años de edad y Eliseo Escobar Ramírez, estaban limpiando pollo en una de las bodegas del rastro, hasta donde un grupo de sujetos ingresó para someterlos y treparlos a la fuerza a una camioneta cerrada para luego dirigirse sin rumbo fijo.

“Sus familias, sus compañeros de trabajo y yo, estamos desesperados y no sabemos qué más hacer, necesitamos, exigimos y pedimos el apoyo de las autoridades para que vayan a buscar a los cuatro trabajadores”, agregó la joven empresaria.

Aún cuando la Fiscalía y Secretaría de Seguridad estatales, han logrado capturar a algunas “cabecillas” del crimen organizado, el operar de La Familia Michoacana sigue en el Valle de Toluca.

Sobre todo en comercios dedicados a la venta de pollo y huevo, “todos los taxistas, las tienditas, los rastros de pollo, quien vende huevo, realmente creo que ya nadie está exento del (cobro) derecho de piso, del pago de extorsión, de hecho hemos recibido el apoyo de muchos compañeros polleros que ya han denunciado, han llevado prueba de la manera en cómo los extorsionan. La Fiscalía pues nos ha dicho que están trabajando sobre estas denuncias, sobre estas pruebas que los compañeros también han tenido que hacer”, abundó la dueña del rastro de pollo en la colonia Parques Nacionales.

“El ojo de vidrio” sigue en fuga

Las investigaciones revelan que Josué Ramírez Carrera, también conocido como “El Tuerto” o “El ojo de vidrio’ y por quien la Fiscalía estatal ofrece una recompensa de medio millón de pesos a quien facilite información que ayude a su captura, es uno de los operadores financiero de dicho cártel y quien pudo haber ordenado desaparecer al cuarteto de trabajadores.

En tanto, César Alberto, alias “Albertano” la Sherlyn, Ángel Antonio y Santiago Ramón, con el mote de “La Zarigüeya”, están encarcelados en la prisión estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, por haber tomado parte en el “levantón” de Rigoberto, Isidro, Jaime y Eliseo.

A Josué se le atribuyen delitos de alto impacto como homicidio, extorsión, narcotráfico y venta de droga cometidos en municipios como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, La Paz, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad y Amecameca.