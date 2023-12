Masacre en Salvatierra: ¿Por qué las declaraciones de AMLO pueden ser revictimizantes?

Angélica Zamudio Almanza, tía de Galileo Almanza, una de las 11 víctimas mortales que dejó el ataque armado perpetrado en una posada en Salvatierra, Guanajuato, criticó las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que sugieren una relación entre el suceso y el aumento de consumo de drogas en el municipio.

En su conferencia del lunes, López Obrador comentó que Guanajuato requiere de un “trato especial” porque ya van varios casos de este tipo registrados en la zona y señaló que las autoridades consideran el consumo de drogas dentro de las líneas de investigación posibles.

“Es un asunto complejo, porque no sucede en todo el país, hay regiones en donde, si existe más consumo de droga, hay más violencia y más homicidios. Y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo, que no es lo mismo que en Jalisco, ya ni hablemos de Oaxaca o de Yucatán; incluso es más el consumo en esa zona de Guanajuato que en Michoacán o que en Sinaloa. Entonces, es un fenómeno que hay que analizarlo y enfrentarlo”, indicó.

En una entrevista para Aristegui en Vivo, Zamudio calificó las declaraciones de “revictimizantes” y señaló que el mandatario no tiene una comprensión adecuada de lo que ocurre en Guanajuato.

“Son jóvenes que trabajaban, que estudiaban, que tenían hijos, que estaban casados. No puede asegurar algo que no es. No puede revictimizarlos así. Es ponerle sal a la herida de todas las familias”, dijo al medio este martes por la mañana.

¿Qué es la revictimización?

De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la revictimización también conocida como segunda victimización se refiere al incremento, de manera innecesaria, de los prejuicios hacia una víctima, que resulta en daños psicológicos o en la afectación de sus derechos fundamentales.

Además, este tipo de victimización puede ser igual o más dañina que la primera porque proviene de los sistemas o individuos que deberían proteger a las personas o asegurarse de que exista justicia.

Como bien señala Zamudio, al insinuar que el crimen podría estar relacionado con el consumo de drogas, López Obrador promueve una imagen negativa de las víctimas que permite culparlas de su propia condición.

Además, por la amplia aceptación que tiene López Obrador, esta narrativa tiene el potencial de opacar la responsabilidad que tienen las autoridades encargadas de brindar seguridad en la zona, enfocándose así en los actos de las víctimas que pudieron haber provocado el ataque, y llevando a una segunda victimización.

Primera versión de masacre en Salvatierra

Una de las primeras versiones sobre el ataque hacia los jóvenes que celebraban una posada salió a la luz, y tiene que ver con que no dejaron pasar en una primera instancia a un grupo de personas que los acribilló como represalia.

La Fiscalía de Guanajuato ya comenzó una carpeta de investigación a fin de dar a conocer las causas de la masacre que indignó a la ciudadanía a nivel nacional, ya que según los primeros reportes, los jóvenes asesinados supuestamente no tenían ningún tipo de problema o relación con grupos criminales.

El problema que desencadenó el ataque armado pudo haber sido porque un grupo de siete personas ajenas a la posada en Salvatierra intentaron pasar y los organizadores no lo permitieron, por lo que en una segunda instancia volvieron con armas de fuego y disparando.

Foro TV dijo que, con base en el testimonio de una persona relacionada con las víctimas y sus familias, los atacantes entraron por la fuerza y con amenazas para posteriormente abrir fuego contra las víctimas. Además, se reportó que tanto la casa en Salvatierra donde llevaban a cabo la posada, así como el hospital donde está una decena de personas heridas por la balacera, no cuentan con resguardo de las autoridades de Guanajuato.

Tanto ciudadanos de la localidad como la presidencia municipal confirmaron que los jóvenes no estaban relacionados con algún cártel; sin embargo, se desconoce cuáles eran las intenciones del grupo de atacantes por entrar a la posada y si abrieron fuego solo como represalia o si existía algún problema con los participantes en la posada.