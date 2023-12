Entregan Evelyn y Liz Salgado mil 113 aparatos funcionales, prótesis y cirugías de rodilla y cadera gratuitas

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, conmemoraron el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, con la entrega de mil 113 aparatos funcionales del programa, 50 prótesis de miembro inferior y 80 cirugías gratuitas de rodilla y cadera con una inversión superior a los 12 millones de pesos para seguir transformando la vida de las y los guerrerenses.





Luego de estar 40 días atendiendo la emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez, la mandataria regresó a Chilpancingo para encabezar este evento de conmemoración donde destacó el trabajo que realiza Liz Salgado Pineda al frente del Sistema DIF Guerrero que, mes con mes durante este 2023 ha sumado la entrega de 3 mil 606 aparatos funcionales, 703 aparatos auditivos y 2 mil 200 lentes graduados para transformar la vida de quienes más lo necesitan en el estado.





“El recurso siempre se tiene que ir a la gente que más lo necesita, por eso seguimos en esa ruta apoyando siempre a los que menos tienen, para que el dinero del pueblo regrese al pueblo”, afirmó la mandataria estatal.





Además, puntualizó que durante este mes de noviembre y diciembre se entregan un total de mil 113 aparatos funcionales, así como 80 cirugías gratuitas de rodilla y cadera a través del programa “Pasos con Amor” y del programa “Amor Transforma” se otorgan 50 prótesis de miembro inferior, todo esto con una inversión histórica de más de 12 millones de pesos, destinados a personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida.





“No puede haber transformación sin el apoyo a los grupos prioritarios, no puede haber transformación sin la inclusión social, no puede haber transformación si no trabajamos por la construcción de un Guerrero más justo y equitativo, por eso me llena de alegría hacer realidad este compromiso de la mano del DIF estatal a quienes les reconocemos que son unos promotores incansables del bienestar de las familias de Guerrero”, afirmó la gobernadora.





Evelyn Salgado dijo que es indispensable redoblar esfuerzos y trabajar desde el escritorio y en el territorio como se ha hecho hasta ahora, atendiendo a las familias damnificadas de Acapulco y Coyuca de Benítez. “Por muy difíciles que sean las circunstancias los guerrerenses siempre salimos adelante ante la adversidad; yo agradezco la solidaridad, el amor, el cariño y la esperanza, cada día que pasa avanza más la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez”, afirmó.





MODERNIZA EVELYN SALGADO SISTEMA DE ATENCIÓN Y SISTEMA DEL DIF GUERRERO





Durante el evento, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda destacó que gracias al impulso y buen corazón de la gobernadora, con una inversión de 3 millones de pesos se logró mejorar el servicio de atención del Sistema DIF Guerrero, con la entrega de tres servidores de cómputo, 50 computadoras de escritorio, ocho equipos de cómputo de gama alta y 12 pantallas de televisión.





Además de renovar el cableado, fibra óptica y la instalación de tres antenas WiFi corporativas, logrando modernizar el sistema de control y gestión administrativa clínica, lo que permite tener una mayor eficiencia operativa a los beneficiarios.





Este sistema renovado permite la interacción y el flujo de información entre las áreas agilizando los tiempos de atención a los usuarios y elevado la calidad de los servicios que ofrece el DIF Guerrero; además, en toda el área del CRIG se han instalado pantallas que proyectan la atención de las consultas a los pacientes, lo que les permiten mejorar el orden de atención y su turno a consulta con mayor facilidad, gracias a este innovador sistema de control en áreas claves, se facilita el acceso y control de los historiales médicos.





Liz Salgado, destacó que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora entregando beneficios a quienes más lo necesitan, transformando vidas, ofreciendo servicios de calidad a todos los guerrerenses con la modernización de esta institución, reafirmando el compromiso de proporcionar las herramientas esenciales para la movilidad y la mejora de las capacidades sensoriales de las y los beneficiarios.