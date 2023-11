Qué ‘aferrado’: Funcionario ‘acusa’ a automovilista de ser Uber y se monta en su cofre

En Tabasco se viralizó el momento en el que un inspector de la Secretaría de Movilidad intentó detener un coche subiéndose al cofre, pues el conductor se negó a bajar del vehículo.

El dueño continuó manejando varios metros con el funcionario sobre el vehículo, quien lo acusó de prestar el servicio de Uber, algo que no está permitido en Tabasco.

Los hechos tuvieron lugar en un retén instalado en el Parque Tabasco en Villahermosa, donde de manera rutinaria se verifica que las unidades de transporte circulan en regla.

‘Te estás poniendo en riesgo tú solo’

Varios videos de testigos se compartieron en las redes sociales, e incluso el propio automovilista compartió una grabación hecha por él en la que discute con el elemento de Semovi y le pide que se baje de su vehículo.

”Te estás poniendo en riesgo tú solo”, le repitió a la persona que se negaba a descender del cofre mientras sostenía su teléfono para dejar evidencia de lo que consideró una agresión en su contra.

El conductor aclaró que no es taxista ni conduce una unidad del servicio público, por lo que no tenía que rendir cuentas ante una secretaría que regular el transporte en la entidad.

”Me estás obstruyendo el paso y no te hagas, amigo. No te pongas así porque no te estoy lastimando. Me obstruyes el paso. Bájate, porque estás en mi coche particular. Bueno pues así te voy a llevar”, se le oye decir mientras sigue manejando.

Tabasco vs. apps de transporte privado

En Tabasco se considera un delito prestar el servicio de taxi por aplicaciones como Uber o DiDi, algo que no ha sido regulado pese a las exigencias de los mismos transportistas, que acusan una competencia desleal.

La propia administración estatal ha intentando implementar sus propias aplicaciones pero hasta ahora ninguna ha funcionado.

Tras el incidente, la Semovi no ha emitido ningún comunicado al respecto ni tampoco se ha informado qué pasó con el inspector o con el conductor.