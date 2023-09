Hombres armados realizan desfile en Chiapas mientras gritaban arengas a Sinaloa

En redes sociales se difundieron este sábado 23 de septiembre videos de hombres armados que avanzan como si fuera un desfile, en los límites de Chiapas con Guatemala.

Supuestamente, retiraron un bloqueo que se mantenía desde hace días en una comunidad. De acuerdo con videos transmitidos en redes sociales, varias camionetas con hombres armados que gritaban “viva Sinaloa”, transitaron por la carretera.

“Échenle, Sinaloa”, “puro Sinaloa”, se escuchaba a su paso.

Lamenta iglesia que delincuentes tomen las calles

La diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas emitió un comunicado, el mismo sábado para exhibir que el estado de Chiapas está desgarrado por el crimen organizado.

“Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo sicosis social con narcobloqueos», advirtió la Diócesis. Demandó a los tres niveles de gobierno atender la violencia en esta entidad y acusa a autoridades de hacer caso omiso a denuncias.

Choque entre presuntos traficantes de migrantes y elementos de la Marina deja 3 heridos

Un enfrentamiento entre presuntos traficantes de migrantes y elementos de la Secretaría de Marina de México en un municipio de Chiapas, en la frontera con Guatemala, dejó al menos tres civiles heridos el jueves 21 de septiembre, indicaron funcionarios judiciales y de seguridad.

Un agente de la fiscalía estatal y un funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes pidieron el anonimato porque no estaban autorizados para hablar del caso, dijeron a The Associated Press que el choque ocurrió en el municipio de Suchiate cuando los marinos interceptaron un camión que trasladaba a una treintena de extranjeros.

Aseguraron que los presuntos traficantes de migrantes agredieron a los elementos de las fuerzas federales que respondieron el ataque. Los civiles heridos, de los que no se dio información sobre sus identidades, ni se precisó si se trataba de migrantes, fueron auxiliados por miembros de la Policía Municipal que llegaron al lugar y los trasladaron en patrullas a hospitales a la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Algunos migrantes que eran trasladados en el camión huyeron durante la refriega, mientras que otros fueron entregados a las autoridades migratorias, aunque los funcionarios consultados no precisaron el número, ni las nacionalidades.

Con información de Quadratín y AP