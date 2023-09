Gustavo Aguirre: Vinculan a proceso a anestesiólogo por uso de fentanilo; seguirá proceso en libertad

El juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Alfonso Olachea Aragón, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en La Paz, Baja California Sur, vinculó a proceso al anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, acusado de posesión de fentanilo.

Sin embargo, el doctor podrá llevar su proceso en libertad, toda vez que el juez Olachea Aragón había modificado previamente la medida de prisión preventiva.

En su lugar, el juzgador ordenó la presentación periódica a la firma del libro de procesados, prohibición de salir del estado y país, no acercarse a los servidores públicos de la carpeta de investigación salvo que se trate de actos de investigación y no prescribir recetas.

¿De qué acusa la FGR al anestesiólogo Gustavo Aguirre?

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al anestesiólogo por posesión ilegal de fentanilo. Asimismo, lo acusa de haber adquirido ampolletas de fentanilo, morfina y efedrina sin autorización.

La FGR también acusó a Aguirre Castro de no haber obtenido los permisos necesarios que emite la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para este tipo de medicamentos.

Sin embargo, la defensa del doctor ha argumentado que compró el fentanilo en una farmacia autorizada en Guadalajara, Jalisco, y que el médico cuenta con su recetario foliado, con código de barras otorgado por la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y los recibos para demostrar el origen.

A finales de julio, Aguirre denunció que fue desalojado junto con su esposa e hijas de su vivienda en Los Cabos, Baja California Sur, al ser señalado de presuntamente traficar fentanilo, luego de que elementos de seguridad encontraran el medicamento en su casa.

Pese a mostrar todos los documentos en orden, las autoridades procedieron a asegurar la vivienda del médico, dejándolo, a él y a su familia sin un lugar donde vivir.

Tras la medida, médicos integrantes del Colegio de Anestesiólogos de Sonora demandaron a las autoridades dejar de criminalizar al gremio y dejaron claro que el fentanilo que utilizan es para trabajar y no para traficar. También pidieron regularizar el uso del fármaco en los hospitales, así como legislar en la materia.

Gustavo Aguirre ‘no tiene por qué preocuparse’, aseguró AMLO

Luego de que se diera a conocer el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno no actuaría en contra del anestesiólogo en caso de que no hubiera cometido algún delito.

“La autoridad competente va a resolver, hay que tener confianza en eso, si no cometió un delito no tiene nada que temer porque no se cometen injusticias en el gobierno nuestro, aunque corresponda a la Fiscalía o al Poder Judicial que está en contra de nosotros casi por entero, de todas maneras aquí lo denunciamos si es una injusticia”, sostuvo en su conferencia de prensa del pasado 1 de agosto.

Ante los reclamos, López Obrador aseguró que el anestesiólogo no tenía “por qué preocuparse en nada”. “No vamos a ir en contra de un médico que se dedica a anestesiar”, señaló. Solo en caso de que las autoridades prueben que está involucrado en actos ilícitos, entonces tendrá problemas con la justicia, advirtió.