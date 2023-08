Anuncia Gobernador Salomón Jara Cruz reconstrucción del Sistema Estatal de Búsqueda en Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax., 29 de agosto de 2023.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la reconstrucción del Sistema Estatal de Búsqueda para terminar con las fallas estructurales que presenta y que han llevado a una deficiente y nula satisfacción del derecho de las personas a ser buscadas.

Al sostener un encuentro con integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el Auditorio del Palacio de Gobierno, el Mandatario Oaxaqueño afirmó que se requieren instituciones y titulares que asuman la responsabilidad que por Ley tienen encomendada, además de transparentar los recursos públicos destinados para la búsqueda de personas.

“Necesitamos una Comisión que verdaderamente acompañe a las familias, que se dedique a hacer búsquedas en el territorio y que coloque este tema en la centralidad que merece”, señaló.

Dio a conocer que la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) trabajan para poner en marcha el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Lamentó que a la fecha no exista dicho organismo a pesar de que desde hace casi dos años entró en funcionamiento la Comisión Estatal de Búsqueda. “Sin embargo, en Oaxaca no existe y este registro es importante porque concentra la información sobre las personas desaparecidas y no localizadas del estado de Oaxaca”, indicó.

El titular del Poder Ejecutivo destacó que como parte de la reconstrucción del Sistema Estatal de Búsqueda, también se instalará formalmente el Comité Técnico de Colaboración del Protocolo Alba para brindar mayor cobertura y rapidez en la implementación de los mecanismos de búsqueda, investigación y localización de mujeres desaparecidas o no localizadas, así como fortalecer los vínculos interinstitucionales y de cooperación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Jara Cruz resaltó que otra estrategia impulsada por su administración es el trabajo coordinado que se realiza con la FGEO para la mejora de los servicios forenses, espacio que por años permaneció en el olvido y que impedía garantizar parte del derecho a la verdad que implica, en materia forense, saber a quién se ha localizado y entregarle dignamente a sus familiares, así como saber qué le sucedió a la persona desaparecida a fin de garantizar una investigación efectiva como parte del derecho a la justicia.

Tras reconocer el papel que desempeñan los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, el Gobernador de Oaxaca reiteró su compromiso en favor de los Derechos Humanos y de trabajar para prevenir esta práctica que todavía subsiste.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, dijo que en atención a esta problemática, desde que el Gobernador del Estado asumió el cargo, se ha dado acompañamiento a los procesos de atención, diálogo y acercamiento con las familias y colectivos de víctimas de desaparición.

“No es fácil, es una de las tareas más complejas que uno tiene como ser humano y como responsable político; cada vez que ustedes nos plantean ser atendidos y ser escuchados y nos exigen como debe ser el hecho de encontrar a sus familiares; si en algún momento hemos fallado, asumimos esa responsabilidad”, concluyó Jesús Romero.

En este encuentro estuvieron presentes el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Héctor Eduardo Vila Ortiz, así como el ponente Carlos Marín Beristain, quien previamente compartió la conferencia magistral “Contexto de las desapariciones de personas en México”.