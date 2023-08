Auto en Chiapas con ciudadanos de Rusia, Bielorrusia y Canadá es embestido; muere mexicano

Un tráiler sin frenos impactó a una camioneta este lunes 21 de agosto en la carretera Teopisca-San Cristóbal de Las Casas, en la comunidad de Betania, Chiapas, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

En un breve comunicado, el INM detalló que en la camioneta viajaban un matrimonio de jóvenes (26 y 31 años de edad) originarios de Rusia, una mujer (de 34 años) de Bielorrusia, y un adulto canadiense, a quienes les ofreció ayuda humanitaria.

Sin embargo, explicó, en el percance perdió la vida una persona de nacionalidad mexicana, por lo que el INM notificó de lo ocurrido a los consulados de Rusia, Bielorusia y Canadá.

“Por la gravedad de las lesiones (traumatismo cráneo encefálico), la pareja de origen ruso es atendida en un hospital en San Cristóbal de Las Casas, en donde agentes de Grupo Beta San Cristóbal se mantienen al pendiente de su estado de salud, como parte de las tareas de acompañamiento y asistencia humanitaria”, expresó.

A la espera de las indicaciones médicas, el matrimonio permanecerá bajo la atención y cuidado del personal hospitalario; mientras, se prevé que la joven proveniente de Bielorrusia y el adulto de Canadá reciban su alta hospitalaria. Las tres personas extranjeras cuentan con estancia regular en México.

#Comunicado 📄| Cuatro ciudadanos extranjeros (dos de origen ruso, una joven de Bielorusia y un adulto de nacionalidad canadiense) reciben asistencia humanitaria y hospitalaria tras ser impactados por un tráiler en #Chiapas: @INAMI_mx. https://t.co/qB2XAd13YR pic.twitter.com/aqSXIR48vo — INM (@INAMI_mx) August 21, 2023

