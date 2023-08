Robledo declina competir por Chiapas: ¿Quiénes son las ‘corcholatas’ que buscan la gubernatura?

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se queda en el gabinete ampliado del Gobierno, reveló este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia ‘mañanera’.

“Me dio un gusto enorme y yo se lo reconozco porque me buscó el jueves (17 de agosto) y me dijo que él no quiere abandonar el proyecto del Seguro y quiere terminar el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS-Bienestar”, reveló en Palacio Nacional.

Robledo había revelado en junio que era uno de los ocho funcionarios que habían comunicado al presidente López Obrador sus intenciones de dejar el gabinete para competir en las elecciones de 2024.

“Ayer, hoy y siempre mi rumbo es el porvenir, mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas. Sí, soy uno de los ocho de los que el presidente habló hoy por la mañana”, dijo en un video publicado en redes sociales.

¿Quiénes aspiran a la candidatura de Morena para la gubernatura de Chiapas?

Con Robledo fuera de la carrera, hay seis políticas y políticos que han manifestado su intención de contender por la gubernatura de Chiapas en las elecciones de 2024.

Chiapas es uno de los cinco estados que Morena tendrá que defender en las elecciones a gobernador de 2024, junto con la Ciudad de México, Puebla, Tabasco y Veracruz.

Eduardo Ramírez Aguilar

(Cuartoscuro)

El hoy presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado es amigo de la infancia de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas.

Ramírez se afilió al PVEM en 2008 para contender por la presidencia municipal de Comitán, su municipio natal; en 2012 y 2013 fue diputado federal; y entre 2015 y 2018, diputado local.

Justo en 2018 se postuló como candidato del Verde al Gobierno, pero días antes de la elección interna se bajó del proceso a cambio de obtener una curul en el Senado.

Ya como senador renunció al Verde se afilió a Morena. Fue presidente del Senado entre 2020 y 2021 y ahora es presidente de la Junta de Coordinación Política.

Sasil de León Villar

(Cuartoscuro)

La hoy senadora y sus cinco hermanos ‘saltaron’ al escenario político con el gobierno de Manuel Velasco. De ellos no se sabía absolutamente nada, solo que son hijos de Oscar León, un veracruzano casado con una chiapaneca, quien en el marco de la efervescencia social que surgió luego del alzamiento del EZLN, fundó una organización llamada Unión Nacional Lombardista (UNAL), que tuvo presencia entre indígenas de San Juan Chamula y Chenalhó, donde surgieron grupos paramilitares.

Así como surgió, desapareció la UNAL y con ello la familia De León Villard, quienes luego de las acciones para desarticular grupos paramilitares tras la masacre de Acteal, no se les volvió a ver en Chiapas hasta que, en la campaña por la gubernatura de 2012, Sasil empezó a aparecer en la escena pública, integrándose a la clase política en donde presentaba como la “novia de Manuel Velasco”.

La boda con el político no se logró, pero sí obtuvo la titularidad de la Secretaría de la Mujer una vez que Manuel Velasco llegó al cargo de gobernador.

Tras un periodo en esa secretaría, dejó la titularidad primero a su cuñada Nancy López, y luego a su hermana Itzel.

De forma paralela, otros de sus hermanos, Yumaltik de León y Kalyanamaya de Léon, consiguieron cargos de regidores en Tapachula y San Cristóbal de Las Casas. Su hermana Citlaly Isabel de León Villard también fue diputada local. Los hermanos han ocupado desde entonces diputaciones en el Congreso de Chiapas, y son empresarios proveedores del Gobierno.

Sasil de Léon ha sido diputada federal y desde el 1 de septiembre de 2018 es senadora por el estado de Chiapas. Ahora su nombre aparece en espectaculares, bardas y revistas con la leyenda “Es Sasil”, y los colores de MORENA, aunque ella es fundadora del extinto Partido Encuentro Social.

José Manuel Cruz Castellanos

(Cuartoscuro)

Otro precandidato que hace campaña al amparo del cargo es el secretario de Salud estatal, a quien se identifica como integrante del ‘Grupo Tabasco’ y es ligado con Rosalinda López Hernández, administradora general de Auditoría Fiscal Federal, y esposa del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Cuestionado por el manejo financiero y de atención a la salud que hizo durante la pandemia del COVID-19, Cruz exhibió un lenguaje y conocimiento no científico en conferencias como cuando dijo que el virus SARS-CoV-2 venía esparciéndose con el viento del desierto del Sahara.

Con el equipo humano y recursos de la Secretaría de Salud, ha regalado medicamento que acompaña con una imagen suya caricaturizada que dice ‘Doctor Pepe Cruz’, y ha organizado eventos multitudinarios a Adán Augusto López, aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

Trabajadores de la Secretaría de Salud han denunciado que el ‘Doctor Pepe’ los obliga a asistir a estos eventos; llevar a sus familiares y a un número mínimo determinado de personas, y promocionar en sus redes sociales personales las campañas proselitistas del ‘Doctor Pepe Cruz’.

¿Quiénes son las otras ‘corcholatas’?

Manuela del Carmen Obrador Narváez, sobrina del presidente de México, ha instalado espectaculares en distintas ciudades del estado. De ella destaca que ocupa su curul como representante de los pueblos indígenas, lo que le ha ocasionado cuestionamientos porque esa representación le pertenece a los pueblos originarios.

Rosa Irene Urbina Castañeda no ha tenido una trayectoria política sino hasta que llegó a la Presidencia de Tapachula. Se conoce por su relación cercana con el gobernador Rutilio Escandón.

Plácido Humberto Morales Vázquez ha sido aspirante al gobierno de Chiapas durante al menos cuatro sexenios, tras esos intentos ha logrado ocupar cargos públicos. En los recientes eventos políticos de Claudia Sheinbaum se le ha visto con pequeños grupos de personas que cargan pancartas gritan consignas como “Plácido gobernador”.