Abogados piden a titular del Tribunal de Morelos que se separe de su cargo por investigación

En un acto de congruencia, el Consejo Estatal de Abogados de Morelos AC solicitó al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, separarse del cargo hasta que sean esclarecidos los hechos por los que se le acusa.

En conferencia de prensa esta mañana, el director general, Ricardo Popoca González, pidió a Gamboa Olea asumir la responsabilidad de la separación para ser debidamente investigado y, en caso de no existir responsabilidad, regresar nuevamente a continuar con su responsabilidad al frente del Tribunal.

Subrayó que desafortunadamente hasta ahora no se ha leído ni visto ninguna declaración del magistrado presidente en la que niegue los hechos. “Esto es en aras de darle una credibilidad a la institución que representa”, precisó el director del Consejo Estatal de Abogados.

Al dar lectura a un comunicado, Popoca González destacó seis asuntos principales por los que Gamboa Olea debe ausentarse.

En primer término, mencionó la apertura de una queja en su contra por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) ante presuntos actos de acoso laboral en agravio de tres mujeres, hoy ex trabajadoras del Tribunal de Morelos y que derivó en un escándalo por acoso.

Enseguida expuso el caso del magistrado en retiro, Carlos Iván Arenas Ángeles, quien presentó una denuncia en contra de Gamboa Olea ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos por intento de persuasión en la resolución de dos casos en curso.

Relativo al mismo asunto, el tercer punto refiere a que la denuncia es relativa a un delito de corrupción.

De acuerdo con el Consejo de Abogados, la cuarta causa reside en que al momento y sin dar nombres, suman ya diez Magistrados que se han pronunciado respecto a la pérdida de confianza sobre las funciones del titular del TSJ de Morelos.

Un quinto asunto es la omisión de éste para convocar al Pleno a fin de designar a los magistrados que suplirán a los cuatro que concluyeron su periodo constitucional el pasado 18 de julio, así como a otros dos que terminaron su tiempo hace un poco más, lo que deja al Tribunal casi paralizado.

Finalmente, subrayó asimismo la omisión de Gamboa Olea en su responsabilidad de hacer prevalecer la justicia en el Estado de Morelos.

Al respecto y a nombre de los abogados que integran el Consejo Estatal de Abogados de Morelos AC, Popoca González solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad dar seguimiento a la queja CDHM/1S.1/089/2023-V1 por presunto despido injustificado y escándalo sexual ocurrido en las instalaciones del Tribunal.

En tanto que a la Fiscalía Anticorrupción le pidió dar seguimiento puntual a la denuncia presentada por Arenas Ángeles. “No basta con que vayamos y presentemos una denuncia ante la autoridad sino que hay que aportar las pruebas para demostrar que los hechos que él denunció son ciertos y reales”, puntualizó.

A los integrantes del Congreso local los llamó, con carácter de urgente, a publicar la convocatoria para la designación pendiente de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

“Al no haber esa convocatoria el Tribunal también se está paralizado”, aunque recordó que se está en receso por vacaciones.

En cuanto al magistrado Arenas Ángeles le pidió aportar las pruebas correspondientes para que sean integradas a la carpeta de investigación y se pueda llegar hasta las últimas consecuencias.

El titular del Consejo de Abogados lamentó tener que llegar a dar conferencias de prensa sobre el tema, sin embargo, es consecuencia de que pese a solicitar audiencia con el Magistrado Presidente del Tribunal no les ha dado respuesta alguna.

“Esto es porque los Poderes no nos escuchan, hemos pedido audiencias, citas con el señor presidente y no hemos sido recibidos. Qué nos queda para darnos a conocer; no nada más somos nosotros sino también la sociedad”, reclamó