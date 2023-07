Muerte de Hipólito Mora: 25 sicarios participaron en su ejecución, afirma Fiscalía estatal

En una carta preparada, Mora exigió que su muerte no sea en vano y que se logre derrotar al crimen organizado. (Cuartoscuro)

MORELIA, Michoacán.- Fueron 25 los hombres encargados de ejecutar Hipólito Mora, líder y fundador de los grupos de autodefensa, informó este lunes la Fiscalía General del Estado.

Sobre el asesinato, el fiscal Adrián López Solís informó que la Fiscalía ya liberó cinco órdenes de aprehensión contra varios de los participantes en el ataque.

Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal apuntó que se continúa con las indagatorias para ubicar a los autores materiales e intelectuales del homicidio del empresario limonero.

López declaró que los sicarios pertenecen a una célula de un grupo criminal que opera en la zona, donde mantiene hegemonía el grupo delictivo identificado como Los Viagra. Antes, el propio fiscal había sostenido que la causa de la agresión contra Hipólito Mora tenía sus orígenes en añejos desencuentros con integrantes de dicho cártel.

Hipolito Mora murió en una emboscada el 29 de junio junto a sus dos escoltas en el municipio de Buenavista Tomatlán.

Hipólito Mora sufrió varios atentados

El exdirigente de los grupos de autodefensas ya había sufrido dos atentados más en su tierra, Buenavista Tomatlán.

En 2013, Hipólito Mora y José Manuel Mireles, anunciaron el 24 de febrero el surgimiento de las autodefensas. Los primeros hombres armados comenzaron su lucha en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec.

Mireles y Mora argumentaron que se levantaban en armas por los atropellos cometidos por el grupo criminal Los Caballeros Templarios. Junto con el Gobierno, lograron prácticamente desaparecer ese grupo criminal.

Sin embargo, en 2015, el gobernador de ese entonces, Silvano Aureoles declaró extintos a los grupos de autodefensas.

¿Quién fue Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Tierra Caliente?

Fue un empresario, político, activista social y líder comunitario. Nació el 26 de julio de 1955 en la localidad conocida como La Ruana y dedicó gran parte de su vida a la siembra y cosecha de algodón y limón.

Sin embargo, en 2013, Hipólito Mora fundó y lideró un grupo de autodefensas para proteger a sus comunidades del control de los cárteles de la droga.

La participación de Hipólito Mora en las llamadas autodefensas lo llevó a ser reconocido a nivel nacional e internacional. No obstante, su activismo también generó controversia y conflictos en la región, ya que algunos lo acusaron de buscar beneficios personales y de tener vínculos con grupos del crimen organizado.

¿Qué dice la carta que dejó Hipólito Mora antes de ser asesinado?

El exlíder de autodefensa dijo en una misiva que ya presentía que la muerte lo acechaba.

“Yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio más que el cariño de la gente, los que no me querían eran los chicos malos, yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte: ¿Dónde estabas? ¿Por qué me huías tanto?”, escribió.

Hipólito Mora también exigió que su muerte no sea en vano, que los michoacanos sean valientes y logren romper el yugo del crimen organizado, y reclama a la actual administración que voltee a ver a sus ciudadanos.

“… que el Gobierno que esté al momento de mi muerte, se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos”, señala en el segundo párrafo.