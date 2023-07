‘No me voy a doblegar ante el hombre más poderoso del país’: dice Xóchitl Gálvez en Morelos

En su visita con empresarios morelenses, la aspirante a encabezar del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez refirió que si bien se “vienen tiempos muy oscuros y difíciles” para ella, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le apuesta a fulminarla, no se va a doblegar “ante el hombre más poderoso del país”

Por eso dijo que, antes de su conferencia con los morelenses, pasó a solicitar su bendición al Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, y felicitarlo por la Marcha por La Paz que encabezó el fin de semana pasado.

“Como verán el presidente sigue insistiendo en hablar de la ‘Señora X’, le sigue dando vuelta a la ley, pero bueno, cuando una ve las encuestas de México Elige y hoy la de El Financiero, puedo entender que el presidente ha de saber que finalmente tiene una adversaria que lo pone a temblar y la posibilidad de poder perder en la próxima elección”, expresó la también senadora.

Al referir que no le han encontrado nada, desde que hace tres semanas manifestó su interés por gobernar el país y luego de que ayer le señalaron actos de corrupción, no se cansarán de difamarla. Por tanto alista que la ley obligará al Gobierno Federal a bajar una mañanera que falta, donde se le ataca.

¿Cuál será la estrategia de Xóchitl Gálvez con AMLO?

Si bien dijo que dejará de referirse al presidente, porque responderle no es su estrategia, ella está segura de que él no dejará de atacarla y difamarla, cuando debería en realidad ponerse a trabajar.

Ello después de insistir que tras las investigaciones que le hicieron a sus empresas y no encontraron nada y están en orden, pedirá que así como Pablo Gómez titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), tuvo acceso a sus contraseñas para investigar sus finanzas, así deberá hacerle con las cuentas bancarias de los morenistas, los hijos del presidente y la Casa Gris.

Por tanto, dijo que sus abogados harán lo pertinente, en cuanto a nuevas denuncias contra el Ejecutivo y Elizabeth Vilchis.

Asimismo, lamentó que la senadora de Morena, Lucia Meza Guzmán, la haya descalificado al decir que “es utilizada por los partidos” para confrontarse con el presidente, pues es un mal comentario hacia su compañera, cuando ella la respeta y considera que Meza Guzmán no es utilizada por Morena.

“No les he pedido permiso a los partidos, porque nunca le he pedido permiso a nadie, dicen que no, a la mujer equivocada ha vencido mil obstáculos y este no será el último que vencerá”, expresó.

Asimismo, exhortó a los otros aspirantes de Va por México, es decir, Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Silvano Auereoles a no bajarse de la carrera, porque la suma de ellos es esencial para evitar que Morena gane en 2024.

Al cuestionarla sobre su cercanía con el exgobernador perredista, Graco Ramírez, señaló que no lo ha visto y al extitular de Seguridad, Alberto Capella lo saludó en un foro de seguridad en Tijuana.

Pero insistió que si la autoridad judicial no ha procedido en contra de ellos sería porque lo encontraron pruebas en su contra.

Después de ofrecer una breve semblanza de su vida en Hidalgo y de las dificultades que tuvieron las mujeres de su familia en cuanto a la violencia y pobreza, la senadora dijo que el hecho de que las mujeres decidan sobre su cuerpo es consagrado en la Constitución y ella siempre estará a favor de no criminalizarlas por interrumpir un embarazo.

“Nunca voy a estar de acuerdo en una mujer sea criminalizada por decidir sobre su cuerpo, pero también estoy de acuerdo en crear políticas que haga que el tener hijos no sea tan complicado”, enfatizó.

Xóchitl Gálvez abogó por crear más programas para que las mujeres sean felices y volverá a echar andar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo que desaparecieron con este gobierno.