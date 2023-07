‘Corcholatas’ de gira por México: Le canta el gallo a Adán Augusto en Durango

Durango, Dgo.- “Yo tengo algo de lo que muy pocos pueden presumir, (Andrés Manuel)…”, dijo Adán Augusto López de visita por Durango, donde tuvo un evento masivo en el Polideportivo del Parque Guadiana en la ciudad capital del estado, lugar en el que le cantó y le revoloteó el gallo que le dieron en señal de que es sobre los demás, el “gallo” de muchos morenistas en la entidad.

Adán Augusto reunió varios miles de personas en el Polideportivo, cerca del corazón de la ciudad, llamó la atención, que durante este encuentro, entre los asistentes le regalaron un gallo, en señal de que es el gallo de muchos morenistas en la entidad, mismo que tomó entre sus manos, lo escuchó cantar y lo lanzó para revolotear.

En entrevista previa al evento masivo, López presumió que todos sus logros y carrera política se los debe a Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó “maestro, hermano, amigo” y antepuso su lealtad a él, al momento de rechazar la idea de que haya premios de consolación en el Congreso de la Unión para las “corcholatas” que no sean electas para el 2024.

“Yo tengo algo de lo que muy pocos pueden presumir, (Andrés Manuel) sí, es mi paisano, somos tabasqueños, sí es mi amigo, sí es mi hermano; en realidad yo todo lo que tengo y he hecho en política se lo debo a mi maestro, eso es Andrés Manuel, y al maestro se le debe un ejercicio de lealtad… a Andrés Manuel me ha tocado acompañaron desde hace mucho, a lo largo del país, sufrimos para fundar Morena”, remarcó al momento de darle un sorbo a un café.

“No hay premio de consolación”, sostuvo al ser cuestionado en torno a la posibilidad de que si no resulta electo, se le otorgue una curul en San Lázaro, “los seis Claudia, Ricardo, Marcelo, Gerardo, Manuel, firmamos un compromiso con la dirigencia nacional de Morena y los dos partidos coaligados estamos obligados a respetarlo los seis”, sin embargo evitó emitir calificativos en caso de que este acuerdo no se respete, no pudo decir si esto implicaría una traición.

Adán Augusto, que además dejó claro que no le gusta el término ‘corcholata’, también se refirió a su relación con los Estados y presumió de su amistad con los 32 gobernadores del país, incluido el de Durango, Esteban Villegas Villarreal (del PRI-PAN-PRD), pero descartó usar eso para pedirle a un amigo que milite en un partido diferente, eso –dijo- se contrapone, sería una falta de respeto a la amistad.

El exsecretario de Gobernación aprovechó para opinar de la oposición y su mala estrategia para encontrar candidato, para ello se situó en Durango, la tierra de Francisco Villa, a 100 años de su muerte, donde es bueno hacer una remembranza de aquellos tiempos en que colocaban carteles de “Se busca Pancho Villa”, porque así la oposición al paso que va, terminará colocando letreros afuera de escuelas o de los hospitales y pongan “Se Busca Candidato”, y hasta van a ofrecer hasta recompensa”.