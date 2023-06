Elecciones 2023: ¿Por qué pueden anular tu voto y qué pasa si tachas varias casillas en la boleta?

Este domingo 4 de junio se realizan las elecciones 2023. Ciudadanos del Estado de México saldrán a votar para elegir a la primera gobernadora, mientras que en Coahuila elegirán al próximo mandatario estatal y a 25 diputados locales.

Para ello, es importante que los ciudadanos emitan su voto y lo hagan de la manera correcta, ya que de no hacerlo, el sufragio puede ser anulado por los funcionarios de casilla.

Razones por las que pueden anular mi voto

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que el voto de una persona puede ser anulado en las siguientes situaciones:

Cuando la boleta no tiene ninguna marca dentro del cuadro que contiene el emblema de un partido político.

dentro del cuadro que contiene el emblema de un partido político. En caso de que el votante haga una marca o tache en dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos políticos de los emblemas que hayan sido marcados.

Una vez que la autoridad determina que un voto está afectado de nulidad, esto tiene tres tipos de efectos jurídicos.

El primero consiste precisamente en no contabilizarlo a favor de ningún candidato.

El segundo efecto tiene relación con la posibilidad de que se realice un nuevo cómputo de los votos recibidos en todo el distrito electoral correspondiente cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia de sufragios entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en la votación

En tercer lugar, de manera indirecta, el voto nulo cuenta para determinar si un partido conserva o no su registro, para el que deberá reunir el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones.

Elecciones 2023 en Edomex y Coahuila: ¿Cómo votar? (Cuartoscuro)

¿Qué pasa si decido anular mi voto?

El voto nulo es un sufragio que se contabiliza pero que no influye en el registro a favor o en contra de un partido político o candidato. En tanto, la abstención no tiene ningún efecto, pues es un derecho que los ciudadanos deciden o no ejercer.

Elecciones en Coahuila y Edomex: ¿Cómo votar válidamente?

Para votar correctamente en las próximas Elecciones en México, los ciudadanos deberán hacer lo siguiente con sus boletas: