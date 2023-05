Alertan por el robo de gas cloro en Guerrero: ¿Cuál es el peligro para la salud?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta en el Estados de México, Michoacán, Oaxaca, Morelos y Puebla ya que nueve cilindros de gas cloro fueron robados en Chilpancingo, Guerrero.

Se detalló que los cilindros estaban totalmente llenos y estos son los números de serie:

2119026Y.

YSA-051.

4053927Y.

1166997Y.

YSA-1068.

YSA-122.

4259157Y.

211923Y.

1175617Y.

Los cilindros de gas cloro con capacidad de 68 kilogramos se encontraban en una camioneta con las placas federales 77AG7G, de la marca Toyota, modelo 2024 y era de color blanco.

¿Qué es el gas cloro y por qué es peligroso?

El gas de cloro es de color amarillo verdoso y el cloro líquido es de color ámbar transparente. Ambos tienen el olor característico de blanqueador.

Es altamente corrosivo y reacciona violentamente con los productos que son derivados del petróleo, como la gasolina, diésel, aceite, solventes y aguarrás.

El cloro también puede reaccionar con el monóxido de carbono y con otros productos de combustión y producir gases altamente tóxicos y corrosivos.

El gas cloro se utiliza para la potabilización de agua. El contacto con la sustancia ocasiona irritación en piel, ojos, nariz y membranas mucosas.

No representa un riesgo cuando es manipulado por personas capacitadas, además de que no se debe aplicar calor al cilindro, y no tocarlo.

Si la sustancia se evapora de forma rápida puede producir quemaduras en el área física en que alguna persona hiciera contacto.

¿Qué hacer en caso de tener contacto con el gas cloro?

En caso de inhalarlo, mantén a la víctima abrigada y en una posición reclinada con la cabeza y los hombros elevados.

Da respiración artificial, en caso de ser necesario.

En caso de contacto con la piel, baña a la víctima, quitándole toda la ropa contaminada.

Lave la zona afectada con agua y jabón.

En caso de que tener contacto con los ojos, lávalos inmediatamente y ponte en contacto con el personal médico.