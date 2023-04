‘El Diablo’, presunto feminicida de tres jóvenes, es liberado tras falta de pruebas en Morelos

Luego de que una juez de control determinó ayer liberar a Luis Alberto “N” alias ‘El Diablo’ de 22 años, presunto culpable del feminicidio y homicidio de tres jóvenes reportados como desaparecidos el pasado 12 de abril del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Tribunal Superior de Justicia reveló que la Fiscalía del Estado no aportó datos de prueba lícitos suficientes y además hubo actos de tortura contra el detenido.

Luis Alberto “N” fue capturado en un operativo que se realizó por elementos de la FGE en el poblado de Fierro del Toro en Huitzilac, el mismo día que alumnos, académicos, investigadores y autoridades del INSP, marcharon para exigir justicia y el esclarecimiento del triple crimen, en Morelos.

“El asunto está revisado y está sustentado en los datos de prueba no fueron suficientes para poder sustentar una siguiente etapa de vinculación a proceso, es que entonces se otorga la libertad a esta persona; la Fiscalía tiene la facultad de continuar con la investigación o incluso solicitar otra medida cautelar contra esta persona”, explicó el titular del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea.

No obstante, reveló que durante la audiencia de vinculación a proceso, la juez Alejandra Trejo hizo un llamado porque él hoy imputado, hizo unos señalamientos contra elementos policiales de presión y/o tortura, entonces se inició una investigación porque así lo indica el Protocolo de Estambul.

Por el momento no se puede referir que le pruebas fueron sembradas, si no que se obtuvieron de manera ilegal y, dichas pruebas no demuestran la participación del acusado con el hecho delictivo, es decir, el feminicidio de Nohemí y el asesinato de Luis Enrique y Luis Javier.

Gamboa dijo que si bien el caso no está cerrado, el historial violento de “El Diablo” no precisamente lo hace responsable de este triple homicidio, pues no se encontraron pruebas que demuestren su participación en este caso, por tanto la FGE podrá solicitar la orden de recaptura si es que cuenta con pruebas suficientes para vincularlo a proceso.

Asimismo, el funcionario comentó que se activó el protocolo de Protección a dos jueces, por este caso, ya que a raíz de ello se vertieron amenazas para ellos, así como también al magistrado presidente.

A su vez, comentó que se dio parte a la Fiscalía General de la República por los delitos de tortura que declaró el acusado al momento de su captura.

“Se pidió la intervención de la FGR en el caso del Protocolo de Estambul por el tema de tortita para que se investiguen los posibles hechos; el imputado informó que fue vejado” detalló.

Por último, Gamboa Olea exigió a las autoridades de la Fiscalía y demás poderes que se respete el actuar de la jueza, así como la autonomía del TSJ, que no se le hostigue a la jurista y que no lance comunicados para demeritar el resolutivo.

Asesinato brutal de jóvenes

Nohemí Arias, Luis Enrique y Luis Javier fueron reportados como desaparecidos el pasado 12 de abril tras cruzar la caseta de Tlalpan, después de acudir a una cita médica en la zona de hospitales en la Ciudad de México.

Tras las protestas de sus familiares para exigir la aparición con vida de los jóvenes, el 14 de abril fueron encontrados sin vida en el paraje de Fierro del Toro en el municipio de Huitzilac; su asesinato derivó a manifestaciones y marchas en las que incluso encabezó el INSP para pedir un alto a la violencia y esclarecer el triple asesinato.