Detienen a ‘El Diablo’, capo ligado a homicidio de 3 jóvenes en Huitzilac

Luis Alberto ‘N’, alias ‘El Diablo’, quien presuntamente está relacionado con el multihomicidio de los jóvenes desaparecidos y asesinados en el poblado de Fierro del Toro, Huitzilac, confirmaron este viernes las autoridades.

Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado catearon varias viviendas en Huitzilac en donde encontraron las identificaciones de los jóvenes. Esto permitió la obtención de una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio y homicidio calificado.

Con base en declaraciones de las autoridades, ‘El Diablo’ habría participado con otras seis o cuatro personas más en el atraco, feminicidio y homicidio calificado de los jóvenes, y del robo del vehículo, el cual hasta el momento no ha sido localizado.

“Esperamos que haya mucha firmeza por parte del juez, también reconocemos el apoyo decidido del General Escobedo de la 24ava Zona Militar ya que nos ha estado apoyando con este tipo de trabajo con fuerza operativa”, detalló el fiscal Uriel Carmona.

Qué es lo que sabemos de ‘El Diablo’

Luis Alberto ‘N’ pertenece a un grupo delictivo que opera en los poblados de Tres Marías, Parres, Fierro del Toro, y Lagunas de Zempoala.

Se encuentra relacionado en otros hechos delictivos, como el robo de vehículo, tala clandestina y secuestro.

“Es una agresión muy fuerte, lastimaron mucho a las víctimas hacemos un llamado a las autoridades de Seguridad Pública para que refuercen la vigilancia en esa zona”, expresó el fiscal.

Reforzarán seguridad en Tres Marías

Cientos de trabajadores, estudiantes e investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública marcharon hasta el Zócalo de la ciudad en demanda de seguridad pública. (Cuartoscuro)

Samuel Sotelo, secretario de Gobierno, refirió que tras este suceso con los tres jóvenes que laboraban en el Instituto Nacional de Salud Pública, se redoblarán esfuerzos en la zona de Tres Marías, principalmente porque es un paradero turístico.

“La instrucción del gobernador es seguir trabajando por la seguridad, no descansamos ningún día, no quisiéramos que ocurran estos hechos tan lamentables; la indicación es que se refuerce la seguridad para evitar que se den este tipo de hechos, pero no solamente nosotros, sino también las autoridades federales”, dijo.

“La violencia se ha vuelto un tema de salud pública, por eso es esta marcha es para exigir paz y justicia”, aseveró el director general del INSP, Eduardo Lazcano Ponce, quien encabezó el contingente durante la Marcha por La Paz y la Justicia.

A la par, cargaron una manta en el que recomiendan no detenerse a comer en Huitzilac ante la ola de asaltos y secuestros en la zona.