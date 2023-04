Violencia deja sin maestros a la Sierra de Guerrero; niños sufren las consecuencias

Estudiantes de primaria y secundaria de Guerrero no tienen clases desde enero, exponen padres de familia. (Cuartoscuro)

Padres y madres de familia de la comunidad Las Mesas, en la zona serrana de Petatlán, Guerrero, se quejaron porque los maestros de las escuelas de esa localidad no han regresado a dar clases, luego de varios hechos de violencia que se registraron en enero pasado.

A través de una llamada telefónica, los inconformes lamentaron que los docentes justifiquen su ausencia en las aulas, “por el temor” tras hechos violentos en esa localidad, “el caso es que los vemos en sus redes sociales paseando con sus familias y divirtiéndose en fiestas, mientras aquí están sus alumnos sin clases”.

Los padres y madres de las familias de Las Mesas, municipio de Petatlán, en la zona de la Costa Grande, señalaron que en la Primaria José María Morelos, en el Kinder Brasil, en el Telebachillerato y en la Secundaria Técnica 226 no hay clases desde hace meses.

“Los maestros se fueron de vacaciones desde diciembre pasado y luego hubo enfrentamientos en el pueblo y ya no regresaron a clases desde entonces”, lamentaron los padres.

Reconocieron que las autoridades de la Secretaría de Educación establecieron el compromiso con los maestros para regresar a dar clases, “pero no ha sido así, porque dicen los maestros que hay violencia y quieren que los padres de familia les garanticemos seguridad, pero eso no lo tenemos garantizado ni siquiera nosotros”.

Agregaron que desde hace varias semanas en esa localidad no se han registrado hechos de violencia de ningún tipo, “por eso no entendemos por qué no han querido subir los maestros”.

Los padres y madres de la localidad comentaron que había un compromiso por parte de la Secretaría de Educación Pública para que al término de las vacaciones de Semana Santa se iban a restablecer las clases, pero eso no ha sucedido y las escuelas continúan cerradas, “y los maestros siguen cobrando sin desquitar su salario”.

Explicaron que los docentes justifican su trabajo con algunas clases en línea y dejan tareas con mensajes de watsap, pero no todos los estudiantes tienen celular, “algunos de ellos no tienen luz ni internet, menos celular. ¿Así cómo van a aprender?”, Cuestionaron.

También se dijeron engañados por el director de Gobernación, Francisco Rodríguez, con quién se reunieron la semana anterior, y quién se comprometió a que un grupo de militares establecería una base militar en la localidad Las Mesas para dar seguridad a esa zona, pero no fue así, “Quiere decir que van a querer que bajemos a bloquear carreteras y a ver si así el gobierno cumple lo que promete”, finalizaron.