Ley Antitabaco ‘la ve difícil’ en Feria de San Marcos: Sí podrás fumar en estos establecimientos

La nueva Ley Antitabaco no entrará en vigor en algunos negocios ubicados en el perímetro de la Feria Nacional de San Marcos debido a que se ampararon y la medida no aplicará durante las próximas tres semanas.

El secretario del ayuntamiento de Aguascalientes, Jaime Beltrán Martínez, reconoció que permitir tomar bebidas alcohólicas en la famosa feria, pero prohibir que las personas fumen, es una incongruencia y hace difícil la aplicación de la propia ley, misma que el propio doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebró por ser una buena política pública de salud.

“Bueno, pues qué les digo. Habrá que preguntarle a los legisladores esos temas. A veces hay cosas que se permiten y otras que no cuando no hay una congruencia”, dijo en entrevista Jaime Beltrán.

Olvido federal: Se necesitan inspectores para aplicar la Ley Antitabaco

Además de lo complicado que resulta prohibir el cigarro mientras sí se permite beber alcohol en el perímetro ferial, el secretario del ayuntamiento destacó que, en dado caso que se quiera aplicar la Ley Antitabaco “al cien por ciento”, el Gobierno Federal debería apoyar con verificadores e inspectores.

“Yo esperaría que la federación apoyara en dado caso que se fuera a aplicar al cien por ciento esta normativa, pues con verificadores o inspectores para poder hacerle frente en todos los establecimientos que conlleva (…) si nos exigen que se aplique al cien por ciento la ley, pues ojalá y la federación tenga a bien enviar personal para poder apoyarnos, no es algo sencillo”, agregó el funcionario.

Plazas de toros y palenque, de los principales amparados contra la Ley Antitabaco

Si bien la Ley Antitabaco entró en vigor este año, algunos establecimientos fueron precavidos al respecto y tramitaron un amparo para la suspensión definitiva de la ley.

Tal es el caso de la Plaza de Toros Monumental y la Plaza de Toros San Marcos, donde los asistentes podrán fumar sin problema alguno, ya que ambas obtuvieron la suspensión definitiva, según informó Jaime Beltrán.

Quienes tampoco tendrán problema serán los asistentes del Palenque de la Feria de San Marcos, pues según declaraciones del secretario, ahí también se tramitó un amparo.

“Estamos en los tiempos del estira y afloja jurídico, no quiere decir que no nos vayamos a preparar o que no estemos preparados. Estaremos pendientes de lo que se resuelva en los tribunales, por si se tiene que aplicar habrá que hacerlo”, concluyó.

La nueva Ley Antitabaco prohíbe fumar en ciertos espacios, entre ellos, patios, terrazas y balcones de cualquier lugar con acceso al público, en centros de espectáculos y entretenimiento o en áreas de juegos o lugares donde permanezcan o se congreguen niñas, niños y adolescentes.

Para esta edición 195 de la Feria Nacional de San Marcos, se espera la afluencia de cerca de nueve millones de personas.